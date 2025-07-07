Правительство пообещало россиянам, что не оставит их без жирафов

Зоопарки России не останутся без жирафов, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ответ на вопрос об их дефиците. Об этом сообщает «РБК».

Начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков сообщил, что в российских зоопарках осталось всего шесть самок южноафриканских жирафов. При этом в последний раз этих животных завозили в страну более 15 лет назад. После уже не получалось - санкции, Ковид-19, в общем было не до них. Но оказалось, что в российской неволе жирафы, да и не только они, почти не размножаются, что тревожит зоозащитников. Необходим массовый закуп жирафов и выделение на эти цели валюты.

По словам Лут, вопросом с жирафами также озадачен руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Надеюсь, общими усилиями эту задачу решим — для того, чтобы наши дети могли смотреть на жирафов», — сказала министр.

Санкции влияют на ситуацию с жирафами в России и их приходится завозить через третьи страны. Решено закупить жирафов в дружественных странах африканского континента. Это то, что очень необходимо для жителей России - полагают чиновники.

Фото: loon.site