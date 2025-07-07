Общество 07.07.2025 в 14:06

В Бурятии на неделе обещают до +36

В основном же будет теплая, местами с короткими дождями погода
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на неделе обещают до +36
Фото: freepik.com
Гидрометцентр Бурятии поделился кратким прогнозом на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в ближайшие 7 дней в республике ожидается неустойчивая теплая, местами с короткими грозовыми дождями погода.

9 и 13 июля на большей части республики ожидаются дожди различной интенсивности.

А в субботу, 12 июля, в Бурятии будет по-настоящему жарко – воздух прогреется до +31, +36 градусов.
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