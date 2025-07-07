В Бурятии на неделе обещают до +36

Гидрометцентр Бурятии поделился кратким прогнозом на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в ближайшие 7 дней в республике ожидается неустойчивая теплая, местами с короткими грозовыми дождями погода.9 и 13 июля на большей части республики ожидаются дожди различной интенсивности.А в субботу, 12 июля, в Бурятии будет по-настоящему жарко – воздух прогреется до +31, +36 градусов.