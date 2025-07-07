Общество 07.07.2025 в 14:18

Глава Бурятии потребовал быстрее дотушить оставшиеся пожары

«Надо поднапрячься и тушить», - обратился он к лесникам
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии потребовал быстрее дотушить оставшиеся пожары
Фото: РАЛХ
41 лесной пожар на общей площади 71 тысяч га ликвидирован в Бурятии за прошедшую неделю. На утро 7 июля в республике продолжается тушение оставшихся 22 пожаров на площади 9,2 тыс. га. Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе планерного совещания дал поручение наращивать силы и средства на действующие пожары, чтобы не допустить нового роста площадей горения.

- Всего за последнее время площадь пожаров сократилась в 10 раз, было более 40 тыс., стало 9 тыс. Прошу не выжидать, не надо опираться на действующие нормативы, какие-то группировки. Силы постоянно высвобождаются, тех кто раньше освободился, отправляйте на подмогу на дотушивание, кто только пришел, домой отдыхать, отдохнули и обратно. Еще раз говорю, не надо опираться на нормативы и выжидать, нужно пользоваться эти преимуществом и ликвидировать горения. Чем больше людей, тем быстрее ликвидируют пожар. Пока пожаров мало, есть возможность работать большим составом. Пока возможность есть, люди есть, надо поднапрячься и тушить, - обратился к руководству республиканского агентства лесного хозяйства РБ Алексей Цыденов.

Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев сообщил, что на сегодняшний день на тушении пожаров задействовано 647 человек и 79 единиц техники. Помимо республиканского резерва, это сотрудники авиалесоохраны из Туменской области, Хабаровска, Кирова, Архангельска, Перми, Вологды, специалисты лесной охраны Иркутска. Лесные пожары ликвидируют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах.

- В ближайшее время огнеборцев, которые работают в Баргузинском районе, будем перекидывать на пожары в Еравнинском районе. Будем наращивать силы и средства не только на крупных, сложных пожарах, на дотушивание тоже усилимся, - сказал Сергей Борошноев.
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