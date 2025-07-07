Общество 07.07.2025 в 14:31
«Объект оказался сложнее, чем предполагали»
Мэрия Улан-Удэ объяснила ситуацию в парке «Мемориал Победы»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подрядчик в рамках гарантийных обязательств устраняет недочёты в благоустройстве парка «Мемориал Победы». Как сообщили в мэрии города, он переделал амфитеатр, пересадил деревья, газон, переделал пруд.
— На сегодняшний день подрядчиком проводятся работы по устранению недочётов, выявленных в ходе выездного обследования. Эти замечания касаются работы пруда и посева газона, который не взошёл и был засеян повторно. После приведения всех элементов в нормативное состояние, Комитетом городского хозяйства будут приняты выполненные работы, — сообщила заместитель председателя комитета по благоустройству КГХ Инга Доноканян.
Как отметили в мэрии, «объект оказался сложнее, чем предполагали изначально, поскольку включает разнообразные виды работ, непривычные для стандартного благоустройства территории».
«Весь участок состоит из насыпного грунта, а не естественного рельефа местности. Такой грунт нуждается в укреплении, особенно склонов вокруг амфитеатра. Для решения проблемы устанавливают специальную георешётку, предотвращающую разрушение и осыпание склона. Работы находятся на постоянном контроле специалистов Комитета городского хозяйства», - заверили в городской администрации.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем благоустройстве парка «Мемориал Победы» в Улан-Удэ. Руководитель СУ СК России по Республике Бурятия Евгений Лагацкий должен представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следственного ведомства.
— На сегодняшний день подрядчиком проводятся работы по устранению недочётов, выявленных в ходе выездного обследования. Эти замечания касаются работы пруда и посева газона, который не взошёл и был засеян повторно. После приведения всех элементов в нормативное состояние, Комитетом городского хозяйства будут приняты выполненные работы, — сообщила заместитель председателя комитета по благоустройству КГХ Инга Доноканян.
Как отметили в мэрии, «объект оказался сложнее, чем предполагали изначально, поскольку включает разнообразные виды работ, непривычные для стандартного благоустройства территории».
«Весь участок состоит из насыпного грунта, а не естественного рельефа местности. Такой грунт нуждается в укреплении, особенно склонов вокруг амфитеатра. Для решения проблемы устанавливают специальную георешётку, предотвращающую разрушение и осыпание склона. Работы находятся на постоянном контроле специалистов Комитета городского хозяйства», - заверили в городской администрации.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем благоустройстве парка «Мемориал Победы» в Улан-Удэ. Руководитель СУ СК России по Республике Бурятия Евгений Лагацкий должен представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следственного ведомства.
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