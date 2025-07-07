Для Бурятии придумают собственный бренд

Для этого команда Центра креативных индустрий инициировала проведение круглого стола, в рамках которого представители власти, деятели культуры, предприниматели, ремесленники, журналисты и блогеры обсуждали наболевшие вопросы. Присоединились к встрече и креаторы из Москвы.

Перед тем как встретиться с аудиторией, бренд стратег Андрей Сагин и продюсер событий Евгений Кононов познакомились с культурой нашей многонациональной республики. На протяжении нескольких дней гости посещали учреждения культуры, музеи и арт-площадки, знакомились с работами художников, дизайнеров и артистов. Гости также пообщались с буддийскими священнослужителями и шаманами, побывали на Байкале и оценили гастрономическое разнообразие Бурятии. А потом приняли участие в круглом столе, модератором которого стал известный дизайнер, генеральный директор студии «Mossa» Игорь Булыгин.

Встречу посетил первый заместитель министра культуры Бурятии Владимир Кожевников. Он рассказал о том, как воспринимают нашу республику жители центральной России. По словам представителя власти, чаще всего с Байкалом они ассоциируют Иркутск и практически ничего не знают о Бурятии.

После этого эксперты рассказали о глобальном значении Геобрендинга в продвижении республики и предложили подумать, как повысить узнаваемость нашего региона в масштабах целой страны.

Для этого присутствующих разделили на группы. Им предстояло выполнить несколько заданий. Сначала каждая команда определила ключевое направление для раскрытия потенциала республики. Затем выделили уязвимые места, требующие особо пристального внимания экспертов.

Каждая группа рассматривала свое направление и им удалось выявить один общий недостаток. Оказалось, что в Бурятии не хватает хорошей онлайн платформы, на которой будет размещена актуальная информация о культуре республики: полная афиша мероприятий, карта учреждений культуры, путеводитель по кафе, ресторанам и другим заведениям общепита.

Также акцентировали внимание на очень сложной транспортной доступности к сакральным местам. Очень важно, чтобы жители и гости региона могли беспрепятственно планировать свой досуг в любом населенном пункте республики.

Участникам круглого стола также предстояло придумать персонажа, который может олицетворять Бурятию. Участники круглого стола предложили множество вариантов, среди которых Мать Земля в образе женщины, эндемик - прозрачная рыба голомянка, сказитель-улигершин, мальчик БАТО, красавица Ангара, Белый Старец и Бузинка.

Все предложенные варианты эксперты взяли на рассмотрение. Прошедший круглый стол стал первым этапом в разработке масштабной концепции Геобрендинга Бурятии.

Фото: Номер один