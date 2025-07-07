Общество 07.07.2025 в 15:02

Верховный суд Бурятии отложил дело о снижении тарифа на тепло

Позитива по коммунальным услугам пока не просматривается
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Текст: Иван Иванов
Верховный суд Бурятии отложил дело о снижении тарифа на тепло

Верховный суд Бурятии в очередной раз отложил судьбоносное для населения столицы республики решение о неповышении тарифов на тепло. Об этом «Номер один» сообщил эксперт в области теплоснабжения Владимир Афанасьев.

Напомним, что с 01 июля новые тарифы на услуги ТГК-14, подорожавшие на 13%, могли бы не увеличиваться на столь высокую величину, если бы не медленное рассмотрение тарифного процесса в суде.

Как мы уже сообщали, в начале июня прокуратура РБ подала в суд иск, который касается тарифов на тепло ТГК-14, установленных на 2024 и 2025 годы, и потребовала признать недействующим приказ Республиканской службы по тарифам, который их утвердил.

По мнению прокуратуры, при установлении тарифов учтены экономически необоснованные доходы, что привело к завышению конечной стоимости тепловой энергии примерно на 25%. Однако в июне не удалось рассмотреть дело и тариф был повышен на 13%.

06 июля в Улан-Удэ дело в очередной раз было отложено.

«Это было ожидаемым, мало кто заинтересован в том, чтобы был принят реальный тариф, с учетом не завышенных, а обоснованных затрат на производство тепла в Бурятии», - говорит Владимир Афанасьев.

По его словам, сегодня потери несет не только население, хотя оно и является главным потребителем услуг, но и бюджетные организации. А также промышленность республики. Поэтому «необходимо навести в этом вопросе элементарный порядок».

 

Фото: Номер один

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