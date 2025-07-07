Жительница Кяхтинского района отметила свой 95-летний юбилей

В Кяхтинском районе 6 июля отметила свой 95-й день рождения участница трудового фронта, ветеран труда Лилия Афанасьевна Собашникова. Она родилась в Кяхте в семье Афанасия Павловича и Надежды Семёновны Фёдоровых. Отец много лет трудился в Горкомхозе, мать – домохозяйка. Родители воспитали пятерых детей: четырех сыновей и дочь, Лилия – самая старшая в семье. Как старшая сестра она не только помогала по хозяйству, но и помогала воспитывать младших детей.

- Очень трудно и страшно было, но выжили, учились и помогали родителям», – вспоминает годы войны Лилия Афанасьевна. В 1941 году ей было всего 11 лет, а с 13 лет она начала работать наравне со взрослыми. В те годы на всю Кяхту было одно радио – на здании аптеки. Едва заслышав голос, люди бежали поближе, чтобы узнать последние известия. Получив извещение с фронта, почтальон спешил в дом, чтобы поскорее отдать его людям, которые томились в ожидании новостей о своих родных отцах, братьях, мужьях, туда же шли все соседи – помочь справиться с горем. Радостных вестей было гораздо меньше, чем печальных. С того времени у Лилии Афанасьевны есть две газеты, которые она бережно хранит. Одно из горьких и в то же время радостных воспоминаний – о том, как стояли за хлебом. Вспоминает, как зимой стояли за этими 200 граммами. Очередь занимали с ночи. «Но ничего, все выжили и выросли, – говорит Лилия Афанасьевна.

- После победы я продолжила учиться. Окончила 7 классов, - добавила Лилия Афанасьевна.

Когда в 1947 году открыли школу медсестёр, по её словам, она, не раздумывая, пошла туда. После окончания, в 1949 году, направили в Торейский район. Там два года работала фельдшером и акушеркой.

- После войны не было лекарств, помещений, даже надеть порой было нечего. В жизни много раз приходилось переезжать. Вышла замуж за военного и вернулась с ним в Кяхту, потом нас направили в Иркутск. В 1956 году снова вернулась на родину. Большую часть жизни трудилась в районной больнице. Работала во всех отделениях, куда пошлют, потому что людей не хватало. Была медицинской сестрой в терапии, хирургии, инфекционном отделении и детской консультации. С 1961 года работала в роддоме. Это была очень трудная и ответственная работа – помогать появляться новой жизни, – вспоминает Лилия Афанасьевна.

В 1985 году она ушла на пенсию, но продолжала трудиться – до 1998 года работала медицинской сестрой от Красного Креста, лечила людей на дому.

Помогала тем, кто сам не мог прийти в больницу на приём. В 1998 году окончательно ушла на пенсию – помогала растить внуков и вела хозяйство. Дочь пошла по стопам матери – стала медиком и отработала почти 50 лет, 25 лет – фельдшером и 25 – эпидемиологом. Сын получил профессию электрика, много лет служил в армии, военный пенсионер.

Лилия Афанасьевна – труженик тыла, ветеран труда. Имеет статус «Дети войны». Награждена медалью «За многолетний и добросовестный труд», медалями за победу в Великой Отечественной войне, также имеет много других наград.

У неё двое детей, 4 внуков и 5 правнуков.

- На пенсии у наших стариков забот не меньше, но они просто не могут сидеть без дела: хлопоты по хозяйству, забота о детях, внуках, и правнуках занимают много времени, но заботы эти радостные и приятные. Силе и терпению наших бабушек и дедушек можно позавидовать, остаётся только пожелать им здоровья, добра и заботливых людей рядом, - говорят сотрудники отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

- Желаем Лилии Афанасьевне здоровья и благополучия на долгие годы. Мирного неба над головой и заботы от близких людей.

Фото: Минсоцзащиты РБ