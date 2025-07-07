Общество 07.07.2025 в 15:47

В Улан-Удэ по трезвому отметят День любви, семьи и верности

Празднование пройдет в городском парке
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ по трезвому отметят День любви, семьи и верности

8 июля в Улан-Удэ отметят праздник Любви, Семьи и Верности. Празднование пройдет в парке Юбилейный и начнется в 17 часов.

- Приглашаем жителей и гостей Улан-Удэ провести тёплый, душевный вечер в кругу семьи. В парке состоится праздник, посвящённый самым важным ценностям — любви, семейным традициям и верности. В программе будет концерт, на котором выступят артисты с популярными песнями о любви, а также состоится награждение семейных пар медалями «За любовь и верность». Приходите всей семьёй — проведите летний вечер в парке под живую музыку, - рассказали в мэрии города.

Напомним, что в день празднования, 8 июля, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением продажи при оказании услуг общественного питания, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ. Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических – от 100 до 300 тысяч.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site

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