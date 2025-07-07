Подростки в Улан-Удэ работают в городских парках

Активные школьники проводят каникулы не только весело, но и с пользой — они устроились на подработку в городские парки, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Ребята помогают ухаживать за зелёными насаждениями: занимаются поливом, прополкой и уборкой территории. Работы проводятся в парках «Юбилейный», «Мемориал Победы», «Кристальный» и им. Орешкова.

– Работа в парке – это не только возможность быть на свежем воздухе и двигаться, но и шанс приобрести первые трудовые навыки, научиться ответственности и почувствовать свою значимость для города, – прокомментировал директор МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» Эдуард Харанутов.

Фото: администрация Улан-Удэ