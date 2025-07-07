Общество 07.07.2025 в 16:02

«Глаза будто выжгло»

Новосибирец ударил сотрудницу сауны из-за аллергии после купания
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Текст: КП-Новосибирск
«Глаза будто выжгло»
Фото: предоставлено героем публикации
Новосибирец Олег утверждает, что обычный поход едва не обернулся для него трагедией. По его словам, после нескольких визитов в одно и то же заведение он столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: сильная аллергия, высыпания на коже и частичная потеря зрения. А попытка добиться объяснений у администрации закончилась допросами в полиции — мужчина ударил сотрудницу. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

По словам Олега, он не впервые посещал одну из саун Новосибирска, но именно после последнего визита 23 июня начались проблемы со здоровьем.

— Я несколько раз ходил в это заведение, и со временем начал замечать, что у меня начинаются проблемы со зрением. В очередной раз я пришёл туда, пробыл семь часов — в бассейне много купался. И в итоге появилась сыпь по телу, очень сильная аллергия. Теперь это дало последствия: если я, например, беру в руки какую-то вещь, у меня просто слазит кожа. Это не просто раздражение — это серьёзная аллергическая реакция.

Мужчина предполагает, что дело в химикатах, которые используют для обработки воды:

— Сотрудники этой сауны прекрасно знают, чем занимаются. Знают, что у людей от их воды — аллергия, высыпания по телу. Но при этом утверждают, что не сыпят хлорку. Я сам лично видел у них на входе стоящие канистры, взял одну, понюхал — это хлорка.

Мужчина вспоминает, что при первом посещении был лёгкий дискомфорт, но позже симптомы усилились:

— На утро после первых визитов была мутность в глазах, но тогда я это всерьёз не воспринял. А после очередного посещения зрение стало резко ухудшаться, появились сильные высыпания. Глаза будто выжгло. Я оцениваю ухудшение зрения где-то на 25 процентов — это ощутимо.

Олег говорит, что он был не один — с ним были друг и подруга, но подобная реакция возникла только у него:

— Видимо, потому что мне вода в нос попала, я нахлебался. У меня начали опухать руки, сыпь пошла по всему телу. Это произошло именно после того, как я там был.

После случившегося Олег не стал обращаться к врачу — говорит, что не было времени. Вместо этого он отправился в аптеку и сам купил всё необходимое:

— Я пошёл в аптеку, купил лекарства — противоаллергенные, мази, таблетки. К сожалению, к врачу я не пошёл, у меня не было времени.

Однако мужчина решил разобраться с администрацией сауны. Как он утверждает, днем 26 июня он зашёл в сауну и попытался поговорить с персоналом.

— Я был в ярости. Просил: «Позовите директора». Они говорят: «Мы не можем до него дозвониться». Стояли ухмылялись надо мной. Я их просил меня не доводить, но они меня до такой степени вывели. — рассказал Олег. — В итоге сотрудница подошла к монитору, я от злости ударил в него. И так получилось, что монитор ей в лицо отлетел. Я был в таком состоянии, что уже просто не выдержал.

Теперь за нанесение побоев Олег будет отвечать перед правоохранителями. Он утверждает, что не имел злого умысла:

— Удар и побои на лице — это случайность. Я перед ней извинился. Я не хотел. Но это уже была крайняя точка. Потому что меня просто игнорировали, провоцировали. Да, я сожалею, но и меня тоже обманули.

В пресс-службе регионального управления МВД России КП-Новосибирск подтвердили информацию:

— В полицию поступила информации о противоправных действиях гражданина, также информация поступала из медучреждения по факту нанесения телесных повреждений работнику учреждения. Гражданин установлен, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Руководство сауны отказалось от комментариев на время следствия.
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