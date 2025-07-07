Общество 07.07.2025 в 16:02
«Глаза будто выжгло»
Новосибирец ударил сотрудницу сауны из-за аллергии после купания
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирец Олег утверждает, что обычный поход едва не обернулся для него трагедией. По его словам, после нескольких визитов в одно и то же заведение он столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: сильная аллергия, высыпания на коже и частичная потеря зрения. А попытка добиться объяснений у администрации закончилась допросами в полиции — мужчина ударил сотрудницу. Подробности — в материале КП-Новосибирск.
По словам Олега, он не впервые посещал одну из саун Новосибирска, но именно после последнего визита 23 июня начались проблемы со здоровьем.
— Я несколько раз ходил в это заведение, и со временем начал замечать, что у меня начинаются проблемы со зрением. В очередной раз я пришёл туда, пробыл семь часов — в бассейне много купался. И в итоге появилась сыпь по телу, очень сильная аллергия. Теперь это дало последствия: если я, например, беру в руки какую-то вещь, у меня просто слазит кожа. Это не просто раздражение — это серьёзная аллергическая реакция.
Мужчина предполагает, что дело в химикатах, которые используют для обработки воды:
— Сотрудники этой сауны прекрасно знают, чем занимаются. Знают, что у людей от их воды — аллергия, высыпания по телу. Но при этом утверждают, что не сыпят хлорку. Я сам лично видел у них на входе стоящие канистры, взял одну, понюхал — это хлорка.
Мужчина вспоминает, что при первом посещении был лёгкий дискомфорт, но позже симптомы усилились:
— На утро после первых визитов была мутность в глазах, но тогда я это всерьёз не воспринял. А после очередного посещения зрение стало резко ухудшаться, появились сильные высыпания. Глаза будто выжгло. Я оцениваю ухудшение зрения где-то на 25 процентов — это ощутимо.
Олег говорит, что он был не один — с ним были друг и подруга, но подобная реакция возникла только у него:
— Видимо, потому что мне вода в нос попала, я нахлебался. У меня начали опухать руки, сыпь пошла по всему телу. Это произошло именно после того, как я там был.
После случившегося Олег не стал обращаться к врачу — говорит, что не было времени. Вместо этого он отправился в аптеку и сам купил всё необходимое:
— Я пошёл в аптеку, купил лекарства — противоаллергенные, мази, таблетки. К сожалению, к врачу я не пошёл, у меня не было времени.
Однако мужчина решил разобраться с администрацией сауны. Как он утверждает, днем 26 июня он зашёл в сауну и попытался поговорить с персоналом.
— Я был в ярости. Просил: «Позовите директора». Они говорят: «Мы не можем до него дозвониться». Стояли ухмылялись надо мной. Я их просил меня не доводить, но они меня до такой степени вывели. — рассказал Олег. — В итоге сотрудница подошла к монитору, я от злости ударил в него. И так получилось, что монитор ей в лицо отлетел. Я был в таком состоянии, что уже просто не выдержал.
Теперь за нанесение побоев Олег будет отвечать перед правоохранителями. Он утверждает, что не имел злого умысла:
— Удар и побои на лице — это случайность. Я перед ней извинился. Я не хотел. Но это уже была крайняя точка. Потому что меня просто игнорировали, провоцировали. Да, я сожалею, но и меня тоже обманули.
В пресс-службе регионального управления МВД России КП-Новосибирск подтвердили информацию:
— В полицию поступила информации о противоправных действиях гражданина, также информация поступала из медучреждения по факту нанесения телесных повреждений работнику учреждения. Гражданин установлен, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу.
Руководство сауны отказалось от комментариев на время следствия.
По словам Олега, он не впервые посещал одну из саун Новосибирска, но именно после последнего визита 23 июня начались проблемы со здоровьем.
— Я несколько раз ходил в это заведение, и со временем начал замечать, что у меня начинаются проблемы со зрением. В очередной раз я пришёл туда, пробыл семь часов — в бассейне много купался. И в итоге появилась сыпь по телу, очень сильная аллергия. Теперь это дало последствия: если я, например, беру в руки какую-то вещь, у меня просто слазит кожа. Это не просто раздражение — это серьёзная аллергическая реакция.
Мужчина предполагает, что дело в химикатах, которые используют для обработки воды:
— Сотрудники этой сауны прекрасно знают, чем занимаются. Знают, что у людей от их воды — аллергия, высыпания по телу. Но при этом утверждают, что не сыпят хлорку. Я сам лично видел у них на входе стоящие канистры, взял одну, понюхал — это хлорка.
Мужчина вспоминает, что при первом посещении был лёгкий дискомфорт, но позже симптомы усилились:
— На утро после первых визитов была мутность в глазах, но тогда я это всерьёз не воспринял. А после очередного посещения зрение стало резко ухудшаться, появились сильные высыпания. Глаза будто выжгло. Я оцениваю ухудшение зрения где-то на 25 процентов — это ощутимо.
Олег говорит, что он был не один — с ним были друг и подруга, но подобная реакция возникла только у него:
— Видимо, потому что мне вода в нос попала, я нахлебался. У меня начали опухать руки, сыпь пошла по всему телу. Это произошло именно после того, как я там был.
После случившегося Олег не стал обращаться к врачу — говорит, что не было времени. Вместо этого он отправился в аптеку и сам купил всё необходимое:
— Я пошёл в аптеку, купил лекарства — противоаллергенные, мази, таблетки. К сожалению, к врачу я не пошёл, у меня не было времени.
Однако мужчина решил разобраться с администрацией сауны. Как он утверждает, днем 26 июня он зашёл в сауну и попытался поговорить с персоналом.
— Я был в ярости. Просил: «Позовите директора». Они говорят: «Мы не можем до него дозвониться». Стояли ухмылялись надо мной. Я их просил меня не доводить, но они меня до такой степени вывели. — рассказал Олег. — В итоге сотрудница подошла к монитору, я от злости ударил в него. И так получилось, что монитор ей в лицо отлетел. Я был в таком состоянии, что уже просто не выдержал.
Теперь за нанесение побоев Олег будет отвечать перед правоохранителями. Он утверждает, что не имел злого умысла:
— Удар и побои на лице — это случайность. Я перед ней извинился. Я не хотел. Но это уже была крайняя точка. Потому что меня просто игнорировали, провоцировали. Да, я сожалею, но и меня тоже обманули.
В пресс-службе регионального управления МВД России КП-Новосибирск подтвердили информацию:
— В полицию поступила информации о противоправных действиях гражданина, также информация поступала из медучреждения по факту нанесения телесных повреждений работнику учреждения. Гражданин установлен, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу.
Руководство сауны отказалось от комментариев на время следствия.
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