Стажер в Улан-Удэ ограбила пункт выдачи заказов

В Дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась менеджер одного из пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса. Она рассказала о мошенничестве одной из своих стажеров и потере 19 позиций товара на сумму около 30 тысяч рублей.

- Менеджер рассказала, что днем 5 мая в ПВЗ пришла девушка и показала QR-код для получения 19 позиций товаров на сумму более 28 тысяч 200 рублей. Забрав вещи – одежду и косметику, она стала проверять полученное на предмет наличия брака. Ввиду большого скопления посетителей менеджер не проконтролировала процедуру списания денежных средств за посылки. Девушка в это время забрала заказ и покинула помещение.

Спустя время поступило уведомление о возврате 19 неоплаченных товаров, однако в пункте выдачи их не оказалось, - рассказали в МВД республики.

Сотрудниками уголовного розыска была задержана подозреваемая 28-летняя жительница Заиграевского района. В ней владелица пункта выдачи узнала стажерку, которая ранее планировала устроиться на работу в данный ПВЗ.

- Задержанная пояснила, что к личному кабинету маркетплейса была привязана другая банковская карта без денежных средств.

Подозреваемая временно не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление. Похищенное у нее пока не изъято. Возбуждено уголовное дело. В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в полиции.

Фото: Номер один