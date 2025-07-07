Общество 07.07.2025 в 16:33

Пенсионеры в Баргузинском районе активно развивают этнотуризм

Они уже несколько лет проводят уникальное туристское мероприятие – Фестиваль молока
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеры в Баргузинском районе активно развивают этнотуризм

Пенсионеры в Баргузинском районе активно развивают этнотуризм. Они уже несколько лет проводят уникальное туристское мероприятие – Фестиваль молока в селе Хилгана. Вдохновителем-организатором первого фестиваля молока в 2019 году стала пенсионерка из Баргузинского района Надежда Феликсовна Бадмаева.

С этого момента масштабное и яркое мероприятие, которое получило государственную поддержку, стали проводить ежегодно.

Спустя годы у жительницы села Хилгана, бывшего учителя физики, много лет отработавшей в местной школе, появилась команда единомышленников, которая теперь в месте с ней продвигают этнотуризм и развивают созданный туристический центр. Они встречают в юрте гостей Баргузинской долины, знакомят их с достопримечательностями, культурой и традициями бурят.  

- На своей малой Родине я занимаюсь приемом гостей. Для этого построила юрту, в которой соблюдены все правила внутреннего убранства. Знакомлю гостей с национальной кухней, природными достопримечательностями. Также сплотила вокруг себя таких же активных людей, которые готовят национальные блюда, изготавливают сувенирную продукцию для гостей, - рассказывает Надежда Феликсовна.

-  Также проводим экскурсии по юрте, знакомим с экспонатами быта бурят, рассказываем о традиционных обрядах. Все, кто приезжают, очень любят поучаствовать в мастер-классах по валянию шерсти, приготовлению национальных блюд.  Ещё у нас теперь есть своя фольклорная группа, которая исполняет бурятские песни. Стараемся, чтобы гостям было интересно, и они увези с собой массу впечатлений, - говорит пенсионерка.

Соратники Надежды Феликсовны - мастерицы на все руки. Они и ехор станцуют, научат игре «Шагай», стрельбе из лука. Напомним, наша землячка принимала участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Туда она привозила резные фигурки из дерева, представляла музыкальный инструмент морин хур. Показывала мастер классы освещающие семейные ценности воспитания у бурят.

- Гостеприимство поставлено на поток, - говорит коллега по туристическому цеху Гармаева Буда-Ханда Дамбаевна.

- Уже 6 лет я занимаюсь валянием шерсти, владею техникой сухого валяния. Производим матрасы, одеяла, жилеты, головные уборы, шьем одежду. Главное изделие моего творчества является панно 1,5 на 2 метра, представляющее карту Бурятии. Для желающих мы проводим мастер-классы. В свободное время пишу стихи на бурятском языке, очерки о своих предках.

В команде Надежды Феликсовны ещё одна жительница с. Хилгана - Ирина Гомбоевна Посходиева - бывший учитель бурятского языка, является активным участником фольклорной группы и дарителем нескольких ценных экспонатов для юрты.

- Меня называют знатоком традиций и обрядов бурятского народа. Наверное, так и есть. Много читаю, нахожу что-то интересное - то, что было бы интересно знать гостям нашей юрты. Для них мы и поём, и танцуем. В репертуаре нашей фольклорной группы очень много народных песен. Каждый раз стараемся выучить что-то новенькое, - с улыбкой говорит Ирина Гомбоевна.

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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