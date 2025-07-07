Общество 07.07.2025 в 16:40
В Бурятии кафе на Хаиме откроются не скоро
Суд приостановил работу заведений на 45 и 90 суток
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел административные дела в отношении кафе «Жить вкусно» и закусочной «Домашняя кухня» на реке Хаим в Прибайкальского района. Решением суда им назначено наказание в виде приостановления деятельности на 45 и 90 суток соответственно, сообщили в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее сотрудники ведомства нашли в популярных заведениях многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Сразу после проверки Роспотребнадзор временно остановил работу этих точек общепита.
В ведомстве отметили, что после устранения выявленных нарушений заведения вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения административного наказания.
Напомним, ранее сотрудники ведомства нашли в популярных заведениях многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Сразу после проверки Роспотребнадзор временно остановил работу этих точек общепита.
В ведомстве отметили, что после устранения выявленных нарушений заведения вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения административного наказания.