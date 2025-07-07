В Бурятии перестанет работать пограничный переход «Монды-Ханх»

Пограничный переход «Монды-Ханх» временно приостановит работу. Это связано с празднованием в Монголии национального праздника «Наадам».

- С 10 по 17 июля в связи с празднованием в Монголии национального праздника «Наадам» автомобильный пункт пропуска на российско-монгольской границе будет закрыт. С 18 июля пункт пропуска Монды - Ханх возобновит работу в обычном режиме — ежедневно с 10:00 до 18:00 часов, - сообщили в национальном парке «Тункинский».

Фото: нацпарк «Тункинский»