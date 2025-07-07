В Бурятии Байкал переместят в Тункинский нацпарк

Двухмесячный соболь Байкал из Байкальского заповедника переезжает в Тункинский национальный парк. Для его комфортного размещения партнер нацпарка изготовил специальный вольер, а сотрудники оборудовали его всем необходимым.

- Внутри вольера обустроены имитирующие природные норы, установлены корни деревьев для активного лазанья. Работники приложили максимум усилий, чтобы среда обитания была близка к естественной. Посетители музея «Природы и Человека» в с. Кырен смогут наблюдать за жизнью соболя офлайн, а подписчики соцсетей в VK и Telegram Тункинского национального парка – онлайн. Это событие знаменует собой новый этап в развитии экологического туризма и привлечении внимания к сохранению природного богатства Тункинской долины, - сообщили в нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк