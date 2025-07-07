Общество 07.07.2025 в 17:49

Жителей Бурятии зовут на «Зутранфест»

Фестиваль пройдет с 17 по 19 июля в туристической местности Вышка
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии зовут на «Зутранфест»

Жителей Бурятии зовут на уникальное мероприятие «Зутранфест» (возрастное ограничение 0+). Фестиваль пройдет с 17 по 19 июля в туристической местности Вышка Тункинского района.

- Приглашаем вас и ваших близких на яркое летнее событие, где сочетаются этнокультура, активный отдых и красота природы Тунки! – пригласили организаторы.

На фестивале гости смогут погрузиться в атмосферу уникальных традиций - гастрономические презентации районов, мастер-классы по завариванию Зутраан-чая, музыка, национальные игры, а также отправиться на экскурсии по живописной долине. Для детей будут организованы квесты, игровые зоны и развлечения.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства туризма Республики Бурятия

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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