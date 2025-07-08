Общество 08.07.2025 в 09:23

В Улан-Удэ ищут мужчину с проблемами со здоровьем

Горожанин пропал в начале недели
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ ищут мужчину с проблемами со здоровьем

Полицейскими Улан-Удэ разыскивается 54-летний Дамдин Бартанов, который вчера днем, 7 июля, вышел с ул. Рабочая и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы мужчины: азиатской внешности, на вид 55 лет, среднего телосложения, рост около 168 см, короткостриженые волосы, темно-карие глаза.

Был одет: серая футболка, синие шорты, светлые носки, черные резиновые тапочки.

Имеет проблемы со здоровьем, добавили в полиции.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012)29-56-72, 8(996)935-40-90 или 102.

Фото: МВД РБ

Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека
08.07.2025 в 10:30
74 тысячи семей с детьми в Бурятии получают помощь от государства
08.07.2025 в 10:20
Молнии стали главным виновником лесных пожаров в Бурятии
08.07.2025 в 10:10
В Улан-Удэ две женщины не поделили дорогу
08.07.2025 в 09:55
К счету жительницы Бурятии мошенники добрались через ее сына
08.07.2025 в 09:54
Японский император в Монголии проинспектировал ЖКХ
08.07.2025 в 09:50
В Бурятии маленький велосипедист попал под фуру
08.07.2025 в 09:43
Александр Бастрыкин услышал жителей Улан-Удэ
08.07.2025 в 09:27
В Улан-Удэ ищут мужчину с проблемами со здоровьем
08.07.2025 в 09:23
Дети в Бурятии устроили пожар на стадионе
08.07.2025 в 09:14
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
74 тысячи семей с детьми в Бурятии получают помощь от государства
Значительная часть поддержки оказывается Социальным фондом России
08.07.2025 в 10:20
К счету жительницы Бурятии мошенники добрались через ее сына
Аферисты запугали парня, обвинив в пособничестве терроризму
08.07.2025 в 09:54
Японский император в Монголии проинспектировал ЖКХ
Много лет Япония инвестирует в коммунальные системы Улан-Батора
08.07.2025 в 09:50
Александр Бастрыкин услышал жителей Улан-Удэ
По ситуации на улице Конечная начата проверка
08.07.2025 в 09:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru