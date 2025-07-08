В Улан-Удэ ищут мужчину с проблемами со здоровьем

Полицейскими Улан-Удэ разыскивается 54-летний Дамдин Бартанов, который вчера днем, 7 июля, вышел с ул. Рабочая и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы мужчины: азиатской внешности, на вид 55 лет, среднего телосложения, рост около 168 см, короткостриженые волосы, темно-карие глаза.

Был одет: серая футболка, синие шорты, светлые носки, черные резиновые тапочки.

Имеет проблемы со здоровьем, добавили в полиции.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012)29-56-72, 8(996)935-40-90 или 102.

Фото: МВД РБ