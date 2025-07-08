Александр Бастрыкин услышал жителей Улан-Удэ

«Сообщается, что в мае прошлого года земельный участок на улице Конечной в Улан-Удэ с территорией, на которой располагалась детская площадка, был передан в собственность одного из застройщиков. Зимой текущего года карусели и спортивные объекты были демонтированы. Кроме того, уничтожено ограждение, отделяющее пешеходную зону от проезжей части. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - сказано в пресс-релизе следственного ведомства.









