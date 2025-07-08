Общество 08.07.2025 в 09:27

Александр Бастрыкин услышал жителей Улан-Удэ

По ситуации на улице Конечная начата проверка
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Текст: Андрей Константинов
Александр Бастрыкин услышал жителей Улан-Удэ
Фото: Следственный комитет Бурятии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным следователям провести проверку ситуации со строительством многоэтажки в районе улицы Конечной в Улан-Удэ. Её ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Сообщается, что в мае прошлого года земельный участок на улице Конечной в Улан-Удэ с территорией, на которой располагалась детская площадка, был передан в собственность одного из застройщиков. Зимой текущего года карусели и спортивные объекты были демонтированы. Кроме того, уничтожено ограждение, отделяющее пешеходную зону от проезжей части. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - сказано в пресс-релизе следственного ведомства. 


Напомним, речь идет о строительстве дома на участке, который получил ООО «Специализированный застройщик «Байкал плюс». На прошлой неделе «Номер один» подробно рассказывал о всех проблемах, которые возникли из-за стройки у жителей близлежащих домов. Однако найти управу на застройщика у местных властей горожане уже не надеются. В беседе с журналистом нашего издания они обещали пожаловаться генпрокурору России или даже руководителю российского Следкома Александру Бастрыкину, который слывет на улице Конечная защитником простых людей. Скорее всего, местные жители даже не ожидали, что он отреагирует на проблему столь оперативно.
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