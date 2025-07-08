Японский император в Монголии проинспектировал ЖКХ

Его Величество Император Японии Нарухито, находящийся с государственным визитом в Монголии, 7 июля 2025 года посетил Управление водоснабжения и канализации Улан-Батора. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Императора встретил директор Управления Цогтсайханы Турхуу, который ознакомил Его Величество с деятельностью организации.

Напомним, что интерес императора к ЖКХ не праздный. В рамках гранта Программы официальной помощи Японии целях развития Монголии были реализованы такие проекты и программы, как «Исследование ресурсов водоснабжения» в 1991–1996 годах, «Первый этап Генерального плана срочной модернизации, расширения и реконструкции системы водоснабжения» в 1997–2000 годах, второй этап в 2005–2007 годах, а также проект «Источник Гачуурт», направленный на увеличение объёмов питьевого водоснабжения Улан-Батора (2014 г.). Все до сих пор хорошо работает.

В результате сотрудничества с Японией значительно расширились возможности Улан-Батора по сбору, распределению и контролю качества питьевой воды, а также были внедрены современные технические и технологические решения.

Император Нарухито изучал гидрологию в Оксфордском университете, готовя диссертацию о транспортных коммуникациях на реке Темзе в XVIII–XIX веках, а позже опубликовал книгу «Темза и я».

Он также регулярно принимает участие в международных конференциях и форумах.

Фото: Номер один