К счету жительницы Бурятии мошенники добрались через ее сына

Жительница Бурятии осталась без 300 тысяч рублей из-за своего 18-летнего сына-студента, которого обвели вокруг пальца мошенники. Они вышли на него, представившись учебной частью его ВУЗа.

- 1 июля молодому человеку позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей учебного заведения. Она утверждала, что студент не зарегистрировался в электронном журнале и потребовала подтвердить данные, включая пароль из SMS. Вскоре ему поступил звонок от сотрудника ФСБ, который заявил, что юноша «помогает внешнеполитическому врагу», разгласив код. Злоумышленник 30 минут психологически давил на студента, после чего «перевел» его на «специалиста финансовой безопасности», - рассказывают в полиции республики.

Женщина, представившаяся сотрудницей банка, убедила юношу продолжить общение в мессенджере. Под предлогом «проверки безопасности» она заставила его сообщить IP-адрес, войти в мобильное приложение банка с телефона матери и перевести 300 000 рублей на подконтрольный мошенникам счет.

- Только 4 июля студент признался матери в произошедшем. Проверив банковские счета, женщина обнаружила долг по кредитной карте и заблокировала ее, - добавили в МВД.

За прошедшие сутки жители Бурятии потеряли более 2 миллионов 674 тысяч рублей, из них более 1 миллиона 137 тысяч рублей - по г. Улан-Удэ. На обманные уловки мошенников попались жители г. Улан-Удэ, Бичурского, Кяхтинского, Муйского, Северо-Байкальского и Хоринского районов.

Фото: loon.site