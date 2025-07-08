Общество 08.07.2025 в 10:20

74 тысячи семей с детьми в Бурятии получают помощь от государства

Значительная часть поддержки оказывается Социальным фондом России
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Текст: Служба информации "Номер один"
74 тысячи семей с детьми в Бурятии получают помощь от государства

74 тысячи семей с детьми в Бурятии получают помощь от государства. Значительная часть поддержки оказывается Социальным фондом России, а также региональным отделением Соцфонда.

При рождении ребенка отделение выплачивает семьям   единовременное пособие в размере 32330 рублей (35024 рублей — в местностях с районным коэффициентом 1,3). С начала этого года в Бурятии оно выплачено 3 571 семье.

По уходу за ребенком до 1,5 лет отделение Социального фонда России по Республике Бурятия выплачивает пособие5 870 работающим и 212 неработающим родителям.

Еще одной мерой поддержки является единое пособие. Отделением СФР по Бурятии оно выплачивается 55 тысячам семей, в которых воспитывается 114 тысяч детей. Максимальный размер пособия на ребенка в республике составляет 18 749 рублей.

Стартовавшая в 2007 году программа материнского капитала остается важной мерой государственной поддержки семей с детьми. С начала ее действия более 124 тысяч семей в нашей республике распорядились средствами маткапитала. Ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до 3 лет Отделение СФР по Бурятии выплачивает 2 345 семьям.

С 2024 года уход за ребенком с инвалидностью можно совмещать с частичной занятостью, а с 01 февраля 2025 года эти выплаты впервые были проиндексированы на 9,5 %. Их размер в Бурятии теперь составляет 13 140 рублей (14 235 рублей — в местностях с районным коэффициентом 1,3). Их получают родители 6 тысяч детей с инвалидностью.

Если вы хотите узнать, есть ли у вас право на какие-либо детские пособия и выплаты, звоните в единый контакт-центр (8-800-100-000-1).

 

Фото: loon.site

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