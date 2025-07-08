Общество 08.07.2025 в 10:52

Якутские журналисты из государственных СМИ отравились на празднике

Куриные котлеты могли быть заражены сальмонеллами
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Текст: Иван Иванов
Якутские журналисты из государственных СМИ отравились на празднике

В Якутии государственные СМИ оказались парализованными: ведущие журналисты попали в больницы. Освещать республиканский праздник «Ысыах Олонхо» в Нерюнгри отправилась солидная группа журналистов республиканских СМИ, в основном, государственных.

Журналисты добросовестно осветили в своих изданиях ход мероприятия. Для них были созданы условия – пресс-центр, кормежка в служебном кафе.

Да вот беда, часть журналистов после угощения на празднике «Ысыах Олонхо» в Нерюнгри почувствовали все признаки пищевого отравления. В итоге некоторые журналисты попали в инфекционную больницу Таттинского улуса в Ытык-Кюеле, некоторые успели доехать в Якутск и лечатся в столичных медучреждениях.

-  Я чувствую себя хорошо. За обедом я ела куриные голени с картофельным пюре. А вечером не ужинала там. Видимо, пострадали те коллеги, которые ели куриные котлеты, — ответила на вопрос «SakhaLife» Галина Бочкарева, заместитель председателя Союза журналистов Якутии.

Коллеги, которые попали в больницу с признаками пищевого отравления признаются, что действительно ели куриные котлеты на Нерюнгринском угощении. И вскоре почувствовали себя плохо. Они же сообщают, что находятся в больнице с подозрением на сальмонеллез.

Журналисты стараются не привлекать внимание к этому происшествию, не отражают его в своих материалах о празднике «Ысыах Олонхо» и в своих аккаунтах в соцсетях. Тем не менее, люди пострадали на работе при выполнении своих непосредственных профессиональных обязанностей.

Возможно, пострадали не только журналисты. Поскольку в этом служебном кафе кормили не только представителей СМИ, но и многих, кто работал на празднике – волонтеров, судей спортивных соревнований, сотрудников разных служб.  

Симптомы сальмонеллеза – повышение температуры тела, боль в животе, диарея, тошнота, рвота. Сальмонеллез передается, в основном, через употребление зараженных продуктов – мясо, яйца и молочные продукты. Может протекать как в легкой форме, так и вызвать тяжелые осложнения, включая сепсис. Для профилактики сальмонеллеза важно соблюдать правила гигиены при приготовлении и употреблении пищи. Сальмонеллезом часто заболевают летом.      

 

Фото: правительство республики Саха (Якутия)

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