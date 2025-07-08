Почти 400 выпускников Улан-Удэ получили медали

Сегодня выпускникам школ Улан-Удэ торжественно вручили медали «За особые успехи в учении». Мероприятие состоялось на Мемориале Победы.Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в этом году медали получили 394 выпускника. Золотыми медалями удостоены 222 выпускника, серебряными – 172. Среди медалистов 12 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов.«В этом году школы Улан-Удэ окончили 2847 учеников. Я хочу пожелать всем открытых дорог, успешного поступления в желаемые вузы, чтобы нашли профессию по душе! Вы гордость и будущее нашей родной Бурятии и всей страны!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.Напомним, в прошлом году медалистов в столице Бурятии было больше - 460 (в том числе 345 золотых).