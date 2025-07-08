Общество 08.07.2025 в 11:13

Почти 400 выпускников Улан-Удэ получили медали

222 из них удостоились «золота»
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Текст: Андрей Константинов
Почти 400 выпускников Улан-Удэ получили медали
Фото: телеграм-канал Алексей Цыденова
Сегодня выпускникам школ Улан-Удэ торжественно вручили медали «За особые успехи в учении». Мероприятие состоялось на Мемориале Победы.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в этом году медали получили 394 выпускника. Золотыми медалями удостоены 222 выпускника, серебряными – 172. Среди медалистов 12 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

«В этом году школы Улан-Удэ окончили 2847 учеников. Я хочу пожелать всем открытых дорог, успешного поступления в желаемые вузы, чтобы нашли профессию по душе! Вы гордость и будущее нашей родной Бурятии и всей страны!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году медалистов в столице Бурятии было больше - 460 (в том числе 345 золотых).
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