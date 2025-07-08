Общество 08.07.2025 в 11:45
Жителей Улан-Удэ просят запастись водой
Несколько улиц города останутся без воды
Текст: Андрей Константинов
Сегодня с полуночи и до 6 часов завтрашнего утра на нескольких улицах Улан-Удэ отключат холодную воду. Как сообщает МУП «Водоканал», это связано с плановыми работами по ремонту запорной арматуры на водопроводной сети.
Отключение затронет дома на улицах Автотранспортная, Дорожная и Гурульбинская. Их жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды.
Список домов, попавших под отключение:
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