Жителей Улан-Удэ просят запастись водой

Отключение затронет дома на улицах Автотранспортная, Дорожная и Гурульбинская. Их жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды.







Список домов, попавших под отключение:





Сегодня с полуночи и до 6 часов завтрашнего утра на нескольких улицах Улан-Удэ отключат холодную воду. Как сообщает МУП «Водоканал», это связано с плановыми работами по ремонту запорной арматуры на водопроводной сети.