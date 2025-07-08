Общество 08.07.2025 в 11:49

Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер классы и занятия по йоге

Все они будут проходить в здании Национальной библиотеки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер классы и занятия по йоге

Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер классы и занятия по йоге. Все мероприятия будут проходить в здании Национальной библиотеки в рамках проекта «Лето в библиотеке» (возрастное ограничение 18+).

- В июле библиотека совместно с партнерами проведет увлекательные мастер-классы, лекции, занятия по йоге, а также интересные встречи, которые особенно вдохновят любителей чтения и музыки, - рассказали в библиотеке.

Напомним, часть событий пройдет во дворике, часть – на террасе библиотеки, а также в уютной Усадьбе Молчанова. Для посетителей будет работать Книжная лавка, где можно купить литературу современных и классических бурятских авторов, книги для детей, а также краеведческие редкости.

РАСПИСАНИЕ СОБЫТИЙ НА ИЮЛЬ:

— 14, 21 июля, 17:30 — мастер-класс по старомонгольской каллиграфии «Монгол бичиг» от студии «Титэм-арт» (усадьба Молчанова) (возрастное ограничение 12+);

— 8, 15, 22, 18:00 — лекторий «Истоки музыки» от музыкального клуба «Громче!» (усадьба Молчанова) (возрастное ограничение 12+);

— 9, 16, 23, 30 июля, 18:00 — коллажный мастер-класс от Марины Эрмиль (усадьба Молчанова) (возрастное ограничение 16+);

— 9, 16, 23, 30 июля в 18.30, а также 13, 20, 27 июля в 11:00 — занятия по янтра-йоге (терраса, 7 этаж) (возрастное ограничение 18+);

— 10, 17, 24 июля, 17:30 — мастер-класс по живописи тушью «Суми-э» от студии «Титэм-арт» (усадьба Молчанова) (возрастное ограничение 12+);

— 19 июля, 18:00 — литературное бинго от «Схватки в Улан-Удэ» (усадьба Молчанова) (возрастное ограничение 16+);

— 13, 20, 27 июля, 14:00 — мастер-класс по живописи от Антона Полякова (терраса, 7 этаж) (возрастное ограничение 16+);

— 24 июля в 10:00, а также 28 и 31 июля в 17:30 — мастер-класс по бурятской традиционной живописи «Буряад зураг» от студии «Титэм-арт» (усадьба Молчанова) (возрастное ограничение 12+);

— 29 июля, 17:00 — лекция о международном языке эсперанто (усадьба Молчанова) (возрастное ограничение 12+);

 

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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