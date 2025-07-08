Общество 08.07.2025 в 11:55

В супермаркете Бурятии задержали алкаша с бутылкой в рукаве

Уличил его в краже бдительный охранник
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Текст: Елена Кокорина
В супермаркете Бурятии задержали алкаша с бутылкой в рукаве

Сельский подвыпивший житель Бурятии попался накануне на краже бутылки водки в супермаркете села Багдарин. Поймал его весьма бдительный охранник, обративший внимание на слишком уж топорщившийся рукав верхней одежды.

- Кнопка тревожной сигнализации сработала днем. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина украл из магазина алкоголь. Он незаметно снял с полки бутылку со спиртным и спрятал ее в куртку, но на выходе из магазина был остановлен охранником, который заметил топорщившийся рукав. Камеры видеонаблюдения подтвердили факт кражи, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанный, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов за мелкие хищения, был доставлен в отдел полиции. По результатам медицинского освидетельствования 37-летний багдаринец находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

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