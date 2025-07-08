Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём семьи любви и верности

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил жителей города с Днём семьи любви и верности. Этот праздник сегодня отмечается в России.- Уважаемые улан-удэнцы, от всей души поздравляю нас с вами с Днём семьи, любви и верности! Я очень горжусь тем, что в нашем городе, в нашей республике живет столько замечательных, ярких, мощных, интересных и любящих семей как вы!Семья — это прежде всего муж и жена, которые любят друг друга и идут рука об руку несмотря ни на что. Это мама, которая всегда поймёт и поддержит. Это папа, чья крепкая рука готова защитить от любых невзгод. Это братья и сестры, рядом с которыми детство было таким весёлым и беззаботным. Это бабушки и дедушки, чьи мудрые советы и тёплые объятия хранят семейную историю и передают их из поколение в поколения.Каждая семья уникальна. Она формирует характер, закладывает основы жизненного пути и передает традиции своего рода не только по крови, но и через истории и культуру своих предков.У меня две дочки и два внука, и я могу с уверенностью сказать, что дети – это счастье, а счастья должно быть много. Поэтому молодым родителям хочу пожелать крепкого здоровья, сил и много-много малышей! А мы будем создавать условия для развития наших маленьких улан-удэнцев.Огромное спасибо и низкий поклон супружеским парам, которые прошли по жизни вместе не одно десятилетие, воспитали детей, а сейчас помогают растить внуков, правнуков и с оптимизмом смотрят вперёд. Вы поддержка и опора для своих молодых, живите долго и счастливо!Дорогие семьи, здоровья вам, вашим детям, родным и близким. Любите, берегите друг друга, мира вам, добра и согласия! - сказал мэр.