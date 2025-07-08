Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом

8-9 июля в Бурятии испортится погода. Ожидаются дожди, грозы, сильные ливни, град, а порывы ветра будут достигать 19-24 м/с. Такое предупреждение разослали в РСЧС.«Соблюдайте меры безопасности. Откажитесь от поездок на дальние расстояния, выходов на маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра», - предупреждают спасатели.По данным Гидрометцентра, виной непогоды станет влияние циклона с Монголии. Завтра он вызовет на большей части республики дожди, местами очень сильные, грозы, сильные ливни, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, при грозах до 24 м/с.Температура сегодня ночью будет +13…+18, местами +6…+11. Завтра днем +22…+27, местами +15…+20 градусов.В Улан-Удэ сегодня ночью ожидается дождь с грозой, завтра днем небольшой дождь, после чего осадки прекратятся. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура сегодня ночью +16…+18, завтра днем +23…+25 градусов.