Общество 08.07.2025 в 12:33

Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом

В республику придет циклон с Монголии
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом
Фото: freepik.com
8-9 июля в Бурятии испортится погода. Ожидаются дожди, грозы, сильные ливни, град, а порывы ветра будут достигать 19-24 м/с. Такое предупреждение разослали в РСЧС.

«Соблюдайте меры безопасности. Откажитесь от поездок на дальние расстояния, выходов на маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра», - предупреждают спасатели. 

По данным Гидрометцентра, виной непогоды станет влияние циклона с Монголии. Завтра он вызовет на большей части республики дожди, местами очень сильные, грозы, сильные ливни, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, при грозах до 24 м/с.

Температура сегодня ночью будет +13…+18, местами +6…+11. Завтра днем +22…+27, местами +15…+20 градусов.

В Улан-Удэ сегодня ночью ожидается дождь с грозой, завтра днем небольшой дождь, после чего осадки прекратятся. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура сегодня ночью +16…+18, завтра днем +23…+25 градусов.
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