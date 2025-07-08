Далай-лама намерен прожить до 130 лет

Духовному лидеру тибетских буддистов Далай-ламе исполнилось 90 лет. Далай-лама подтвердил, что традиция реинкарнации продолжится после его смерти, но сам он не торопится уходить и намерен прожить 130 лет.

На Родину начали возвращаться бурятские паломники, принявшие участие в праздновании 90-летнего юбилея Далай-ламы в Индии.

Как рассказал один из участников мероприятия, торжества проходили в Дхармасале, где находится резиденция самого известного эмигранта планеты Далай-ламы. Он был вынужден бежать в Индию в 50-годы прошлого века, спасаясь от репрессий коммунистической диктатуры Китая, войска которой оккупировали Тибет. С тех пор страну покинули цвет духовенства и элиты Тибета, найдя пристанище в дружественной им Индии.

На праздновании духовного лидера буддистов, несмотря на начало муссонных дождей, собрались индийские министры, давние последователи, в том числе голливудский актер Ричард Гир, и тысячи верующих со всего мира, в том числе из буддистских регионов России – Калмыкии, Тувы, Бурятии, Забайкальского края.

- Всю прошлую неделю мы молились о долголетии Далай-ламы, с понедельника, в день его рождения по тибетскому лунному календарю, - сообщил Дамдин, один из бурятских паломников.

По его словам Далай-лама сообщил о своём отличном физическом состоянии, несмотря на возраст, и сказал, сказал, что намерен прожить ещё минимум сорок лет, до 130 лет.

Как отметил духовный лидер, он обычно не празднует свой день рождения, но в этот раз он сделал исключение. Он также назвал себя «простым буддийским монахом». Ранее лидер буддистов обещал, что проживет до 110 лет.

Фото: официальный сайт Офиса Его Святейшества Далай-ламы XIV, ru.dalailama.com