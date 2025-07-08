Общество 08.07.2025 в 12:59

Далай-лама намерен прожить до 130 лет

Буддисты всего мира отметили 90-летие великого духовного лидера
A- A+
Текст: Иван Иванов
Далай-лама намерен прожить до 130 лет

Духовному лидеру тибетских буддистов Далай-ламе исполнилось 90 лет. Далай-лама подтвердил, что традиция реинкарнации продолжится после его смерти, но сам он не торопится уходить и намерен прожить 130 лет.

На Родину начали возвращаться бурятские паломники, принявшие участие в праздновании 90-летнего юбилея Далай-ламы в Индии.

Как рассказал один из участников мероприятия, торжества проходили в Дхармасале, где находится резиденция самого известного эмигранта планеты Далай-ламы. Он был вынужден бежать в Индию в 50-годы прошлого века, спасаясь от репрессий коммунистической диктатуры Китая, войска которой оккупировали Тибет. С тех пор страну покинули цвет духовенства и элиты Тибета, найдя пристанище в дружественной им Индии.

На праздновании духовного лидера буддистов, несмотря на начало муссонных дождей, собрались индийские министры, давние последователи, в том числе голливудский актер Ричард Гир, и тысячи верующих со всего мира, в том числе из буддистских регионов России – Калмыкии, Тувы, Бурятии, Забайкальского края.

- Всю прошлую неделю мы молились о долголетии Далай-ламы, с понедельника, в день его рождения по тибетскому лунному календарю, - сообщил Дамдин, один из бурятских паломников.

По его словам Далай-лама сообщил о своём отличном физическом состоянии, несмотря на возраст, и сказал, сказал, что намерен прожить ещё минимум сорок лет, до 130 лет.

Как отметил духовный лидер, он обычно не празднует свой день рождения, но в этот раз он сделал исключение. Он также назвал себя «простым буддийским монахом». Ранее лидер буддистов обещал, что проживет до 110 лет.

 

Фото: официальный сайт Офиса Его Святейшества Далай-ламы XIV, ru.dalailama.com

 

Все новости

В Улан-Удэ работницу ТГК-14 выставили на улицу
08.07.2025 в 13:08
Далай-лама намерен прожить до 130 лет
08.07.2025 в 12:59
В Иркутской области началась эпидемия клещевого энцефалита
08.07.2025 в 12:45
Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом
08.07.2025 в 12:33
Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара
08.07.2025 в 12:20
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём семьи любви и верности
08.07.2025 в 12:12
В супермаркете Бурятии задержали алкаша с бутылкой в рукаве
08.07.2025 в 11:55
Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер классы и занятия по йоге
08.07.2025 в 11:49
Жителей Улан-Удэ просят запастись водой
08.07.2025 в 11:45
Почти 400 выпускников Улан-Удэ получили медали
08.07.2025 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Улан-Удэ работницу ТГК-14 выставили на улицу
Женщине пришлось идти за защитой в прокуратуру
08.07.2025 в 13:08
Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом
В республику придет циклон с Монголии
08.07.2025 в 12:33
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём семьи любви и верности
«Дети – это счастье, а счастья должно быть много», отметил градоначальник
08.07.2025 в 12:12
В супермаркете Бурятии задержали алкаша с бутылкой в рукаве
Уличил его в краже бдительный охранник
08.07.2025 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru