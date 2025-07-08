В Улан-Удэ работницу ТГК-14 выставили на улицу

В Улан-Удэ работница ТГК-14 обратились за помощью в прокуратуру после того, как попала под сокращение. Энергокомпания выставила женщину на улицу, и она оказалась безработной.Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работала в ТГК-14 на должности диспетчера транспортного цеха. Также она являлась членом первичной профсоюзной организации. В ноябре прошлого года горожанка получила уведомление о предстоящем сокращении штата. Однако оно не было согласовано с профсоюзом, что является нарушением трудового законодательства.«Согласно ст. 373 Трудового кодекса РФ при принятии решения о возможном расторжении трудового договора в связи с сокращением штата работников, состоящих в профессиональном союзе, работодатель обязан предварительно согласовать своё решение с соответствующим профсоюзом, направив ему проект приказа и копии документов, подтверждающих необходимость увольнения. Но этого сделано не было», - указали на нарушение в прокуратуре.Для защиты прав горожанки прокурор обратился в суд с иском, в котором просил изменить основание прекращения трудовых отношений с «сокращения» на «увольнение по собственному желанию». Также он заявил требование компенсации среднего заработка за весь период вынужденного прогула.Суд требования прокурора в части формулировки увольнения удовлетворил, а также взыскал с ТГК-14 свыше 160 тысяч рублей в пользу бывшей работницы. Решение еще не вступило в законную силу.