Общество 08.07.2025 в 14:10

«Моя дочка умирала, а меня отправили домой»

Многодетная мама обвинила роддом в смерти ребенка
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Текст: КП-Новосибирск
«Моя дочка умирала, а меня отправили домой»
Многодетная мать уверена: ее дочка не выжила по вине врачей. Фото: предоставлено КП-Новосибирск
Многодетная мама Оксана подала иск в суд на роддом, в котором умер ее ребенок. Женщина уверена: ее дочка не выжила по вине врачей. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

Оксана и ее муж ждали появления пятого ребенка, готовились к родам, которые планировались меньше, чем через месяц. Но на 38 неделе беременности случилась беда.

- У меня начал болеть живот, я перестала чувствовать шевеления дочки, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка. – Я рожала не раз, поэтому понимала, что что-то пошло не так.

В тот момент семья жила в Новом Уренгое, и женщина обратилась в одну из местных больниц.

- Врач мне там сказал: «Ты что, забыла, как рожать?». Мол, боли – это нормально. В итоге медики даже не сделали КТГ и не послушали сердце ребенка – просто отправили домой, хотя моя дочка умирала, - вспоминает сибирячка.

Но через несколько часов боли только усилились, и Оксана вызвала скорую. Ее снова привезли в роддом.

- Меня продержали в приемном покое два часа: за это время никто меня не обследовал. И только когда я наконец-то оказалась в отделении и мне сделали УЗИ, стало понятно, что ребенок мертв.

Выяснилось, что у пациентки была тяжелая патология – отслойка плаценты.

- Врачи провели операцию, но спасти ребенка не удалось, - говорит Оксана. – Но если бы медики все сделали вовремя, был бы шанс. Вместе со мной лежала женщина, у которой была точно такая же патология, и ее ребенок выжил.

Сейчас Оксана с семьей живет в Бердске: там она подала иск к новоуренгойскому роддому и потребовала компенсацию – 50 миллионов рублей.

- Врачи передо мной так и не извинились, считают, что ни в чем не виноваты. Хочу, чтобы их наказали по всей строгости, - говорит Оксана.

Но будет это не так просто: когда уже во время заседаний была назначена судебно-медицинская экспертиза, для её проведения суд потребовал, чтобы больница предоставила все медицинские документы пациентки и биологические материалы.

- И выяснилось, что больница уничтожила гистологический архив по ребенку уже после того, как суд запросил его для экспертизы. Это нарушение правовых норм и фактически уклонение от предоставления материалов на экспертизу. Из-за того, что архив уничтожен, эксперты затрудняются установить причинно-следственную связь между дефектами и смертью ребенка, - объясняет медицинский юрист Ирина Ерина. - Мы считаем, что больница намеренно уничтожила доказательства. А между допущенными больницей дефектами оказания медицинской помощи, выразившимися в бездействии, и гибелью так и не родившегося ребенка имеется прямая причинно-следственная связь.
Теги
здравоохранение

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