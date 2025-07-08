Общество 08.07.2025 в 14:47

Снятый в Бурятии фильм посвятили ветеранам и участникам СВО

Он расскажет про их достижения в адаптивном спорте
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Текст: Елена Кокорина
Снятый в Бурятии фильм посвятили ветеранам и участникам СВО

Документальный фильм «Бурятия. История мужества» (6+) посвящен ветеранам специальной военной операции (СВО) и военнослужащим, которые, столкнувшись с тяжелыми ранениями и инвалидностью, показывают настоящую силу духа, продолжая одерживать новые победы – на этот раз на спортивной арене.

Символично, что фильм снят в наступивший 2025 год, который Президентом Российской Федерации В.В. Путиным объявлен Годом защитника Отечества.

В декабре 2024 года Владимир Владимирович Путин на совещании в Кремле поручил правительству создать в регионах условия для адаптивного спорта. «Внести в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» изменения, направленные на создание во всех субъектах Российской Федерации условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в том числе для участников специальной военной операции», - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

 Как отметил заместитель министра спорта Бурятии, председатель Комитета по физической культуре и спорту Эрдэм Биликтуев, фильм выпущен по заказу Министерства спорта. Этот фильм об участниках СВО из Бурятии, которые приехали домой, в том числе, после тяжелых ранении и нашли себя в спорте. В Бурятии с 2018 года работает Автономное учреждение дополнительного образования Республики Бурятия «Республиканская спортивно-адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва». С 2023 года школа начала работу с ветеранами и участниками СВО, они занимались там пулевой стрельбой, стрельбой из лука, волейболом сидя. А с 2024 года в Бурятии по поручению главы республики Алексея Цыденова работает своя программа адаптации участников СВО с помощью спорта, были введены специальные ставки тренеров для работы с ветеранами СВО, началось выделение целевого финансирования. Благодаря тому, что работа по адаптивному спорту началась еще в 2023 году, уже в 2024 году спортсмены из числа участников и ветеранов СВО начали одерживать первые победы, в том числе, на российском уровне.

Фильм рассказывает о таких героях, как Зорик Зыбин, Александр Козунов, Батор Дагбаев, Сергей Манханов, Анатолий Алексеев, которые не только нашли свое призвание в спорте, но и активно участвуют в общественной жизни. Их примеры подчеркивают важность поддержки и единства среди ветеранов и местных спортсменов. Фильм рассказывает о ветеране Цыдене Генинове, который, преодолев внутренние барьеры и сомнения, стал бронзовым чемпионом мира по стрельбе из лука. Мы увидим, как его путь к успеху вдохновляет других участников команды и помогает им находить силы для продолжения борьбы за свои мечты. Героем фильма стал Зорик Зыгбин, который за мужество и героизм в ходе СВО получил Орден мужества, Медаль «За отвагу». Получив ранение и вернувшись домой, занялся спортом, стал членом сборной команды Бурятии по пауэрлифтингу, армреслингу. В документальном фильме показана команда по волейболу сидя, которая объединила ветеранов СВО и местных спортсменов. Их совместные тренировки и участие в турнирах подчеркивают важность поддержки и единства в преодолении трудностей.

«Истории таких выдающихся личностей являются яркими примерами того, как спорт может стать путеводной звездой в восстановлении после травм. «Бурятия. История мужества» — это не просто история о соревнованиях, о спорте. Это глубокая и трогательная хроника о восстановлении, дружбе и надежде, которая вдохновляет не только ветеранов, но и всех нас. Фильм демонстрирует силу человеческого духа и показывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно найти новое предназначение и радость в жизни, ставить перед собой новые, все более высокие цели», - отметила один из авторов фильма, продюсер Анжелика Мешкова.

Фото: Востоктелеинформ

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