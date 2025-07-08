Бурятия участвует в форуме «Всё для Победы!». В национальном центре «Россия» народный форум объединил более тысячи волонтеров, активистов и военкоров со всей страны (возрастное ограничение 16+).

- Республику представляют Дарима Дариева, Александр Любовников, Игорь Харитонов, Наталья Бибикова и Татьяна Зарезина, активно вовлеченные в поддержку военнослужащих, - сообщили в правительстве Бурятии.

Работа под девизом «Всё для Победы!» стала всенародной. За три года жители России передали военным подразделениям тысячи единиц квадрокоптеров, генераторов и различной техники. Всего за это время открыто более 130 сборов для поддержки бойцов.

«Всё для Победы!» — это известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся», – сказал Президент России Владимир Путин.

Всенародная поддержка помогает бойцам почувствовать, что за ними стоит вся страна.

Возрастное ограничение 16+

Фото: правительство Бурятии