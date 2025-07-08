11 семей из Улан-Удэ наградили медалью «За любовь и верность»

Сегодня, в День семьи, любви и верности, на Театральной площади Улан-Удэ медалью «За любовь и верность» были награждены 34 супружеские пары из разных уголков Бурятии. Из них 11 — семьи из Улан-Удэ.– Семья – это муж и жена, которые любят друг друга и идут рука об руку, несмотря ни на что. Это мама, которая всегда поймёт и простит. Папа, чья сильная рука защитит от любых невзгод. Братья и сестры, с которыми детство проходит весело и беззаботно. Конечно же, бабушки и дедушки, которые дают мудрые советы, а их тёплые объятия хранят истории всей семьи. Каждая семья уникальна. У меня двое дочерей и двое внуков, и потому я точно знаю, что дети — это настоящее счастье, а счастья должно быть много! Поэтому всем молодым родителям я искренне желаю сил, энергии и, конечно, пусть ваших малышей будет побольше! – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Среди награждённых — семья Хайдуковых. Николай Николаевич и Оюна Эрдыниевна воспитали троих детей, Николай Николаевич работал на Улан-Удэнском авиационном заводе, Оюна Эрдыниевна — на заводе «Электромашина». Когда началась специальная военная операция, Николай Николаевич не смог остаться в стороне — в мае 2023 года он подписал контракт с 5-й отдельной гвардейской танковой бригадой, проходил службу на Южно-Донецком направлении. Получив ранение, был комиссован, но после восстановления здоровья вновь заключил контракт — на этот раз с 150-й мотострелковой бригадой. В апреле 2025 года вернулся домой и продолжил работу на авиационном заводе. Вместе Николай Николаевич и Оюна Эрдыниевна прошли немало испытаний и всегда оставались вместе. Это семья, в которой любовь — это поступки и поддержка каждый день.— Трое детей. Старший сын офицер, дочь работает в Красноярске на заводе спутниковых систем. И младшенький еще маленький. Секрет счастливой совместной жизни – это любовь, взаимоуважение, верность, это мудрость жены, – сказал Николай Хайдуков.