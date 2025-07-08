В сквере «Радуга» в Улан-Удэ высаживают газон. Работы сейчас идут полным ходом. Подрядная организация приступила к гидропосеву газона. Перед этим была проведена подготовка почвы: убраны камни, мусор, выкошена поросль и тщательно увлажнена земля, сообщили в комитете городского хозяйства.

- Для посадки используется специальная смесь, в состав которой входят: травосмесь; мульча; зелёная краска для визуального эффекта. Свежая зелень начнёт проявляться через две недели, - отметили в администрации города.

Комитет регулярно контролирует ход работ, чтобы все этапы благоустройства были выполнены качественно.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ