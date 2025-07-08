«Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров

«Популярность конкурса год от года растет. Только в спецноминацию Минцифры в этом году подано почти 150 работ. Именно региональные СМИ часто становятся главным источником информации для местных жителей. Они рассказывают о процессах, которые касаются каждого: о том, как цифровизация меняет повседневную жизнь, о том, с какими вызовами сталкиваются региональные ИТ-компании и какие прорывные решения они предлагают, о том, как противостоять кибермошенникам и обезопасить себя и своих близких», - рассказала советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России, член жюри конкурса «Вместе в цифровое будущее» Мария Мезенцева.











«Влияние цифровых технологий на жизнь общества выше с каждым годом. Это можно проследить и по росту числа участников нашего конкурса: чем больше умных сервисов, решений, продуктов создается и внедряется, тем больше работы у журналистов и блогеров — работы именно просветительской. Сегодня медиа можно по праву назвать одним из ключевых драйверов продвижения инноваций в стране. В этом году номинантов конкурса принимал Петербург, и нам было важно показать не только классический культурно-исторический город, но и его цифровую составляющую — уникальные проекты “Ростелекома” и собственное производство телеком-оборудования», сообщил вице-президент «Ростелекома» — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» Александр Логинов.















Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» подвел итоги 14-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие 1,2 тыс. участников, которые подали 1 715 заявок в пять основных и три специальные номинации.Как сообщили в пресс-службе компании, самой массовой — 535 работ — стала номинация «Интернет-СМИ». В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 368 сюжетов, «Печатная пресса» собрала 234 материала, «Социальные медиа» — 108 постов, «Радио и подкасты» — 89 сюжетов.В специальных номинациях «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, «Технологическая основа для умного дома» от «Ростелекома» и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде в совокупности представлена 381 работа.Лидерами по количеству заявок стали Приволжский, Южный и Северо-Западный федеральные округа.«В работах конкурсантов поднимаются самые актуальные темы — кибербезопасность, умные технологии, цифровая экономика. Конкурс становится важным инструментом для формирования диалога с аудиторией, создавая новые возможности для журналистов и блогеров в регионах. Представители медиа активно освещают местные инициативы, образовательные проекты и успешные кейсы, что повышает информированность населения и поддерживает интерес к цифровым решениям. “Ростелеком” с гордостью поддерживает этот проект и продолжит работать над его развитием, обеспечивая площадку для творчества и обмена идеями», - отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.В рамках конкурса «Ростелеком» традиционно проводит вебинары. В этом году обучающие мероприятия были посвящены настоящему и будущему умных домов, клиентскому сервису, онлайн-подготовке к ЕГЭ и созданию психологического комфорта у выпускников и их родителей накануне экзаменов.Номинантами на победу федерального этапа конкурса стали 50 человек. Церемония награждения проходила в Санкт-Петербурге. Конкурсанты посетили завод цифрового оборудования «Авангард», где увидели процесс производства базовых станций для сотовых операторов и другой высокотехнологичной продукции. В программу также вошла экскурсия в здание Главного штаба Эрмитажа, где сотрудники музея рассказали об оцифровке более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры и переносе цифровой инфраструктуры на облачную платформу «Ростелекома».В свою очередь председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса Елизавета Белякова подчеркнула, что с каждым годом растет внимание журналистов и блогеров к вопросам безопасности детей в Сети.«Это не может не радовать: чем больше специалистов медиасферы вовлечены в освещение киберрисков, тем выше шанс сформировать у общества ответственное отношение к цифровой среде. Работы, представленные в нашей спецноминации, а их было допущено почти 100, отличаются не только глубиной анализа, но и искренним стремлением авторов сделать интернет безопаснее для подрастающего поколения», - сказала она.Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Иркутскую область, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов «Ростелекома», а также культовые места и достопримечательности Байкала.