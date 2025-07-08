Жителей Бурятии бесплатно проконсультируют по юридическим вопросам. Прием состоится 09 июля в 14.00 в Штабе общественной поддержки Республики Бурятия, который по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а (возрастное ограничение 18+). Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Прием проведут специалист Управления мировых судей, помощник мирового судьи, помощник руководителя УФССП РФ по РБ, нотариус Улан-Удэнского округа, и представитель ПАО «Сбербанк».

Они бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам:

- об уплате административных штрафов и порядке возврата излишне уплаченных сумм штрафа;

- об отмене судебных приказов и заочных решений мировых судей;

- о приостановлении исполнительных производств в отношении участников специальной военной операции; о «кредитных каникулах» для участников СВО;

- об особом порядке принятия наследства для родственников погибших участников специальной военной операции, вступающем в силу с 15 июля 2025 года;

- об актуальных новшествах в сфере защиты от кредитов, оформляемых преступным путем.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site