«Университеты Бурятии находятся на подъеме»

В конце прошлой неделе в Бурятии состоялся I Международный форум ректоров университетов России и Монголии. К нам приехали представители 70 российских и 12 монгольских вузов. Среди самых заметных событий форума – открытие Центра монгольского языка и культуры в Бурятском государственном университете, а также подписание программы о сотрудничестве на ближайшие пять лет между министерствами науки РФ и Монголии. Об этих и других мероприятиях форума расскажет «Номер один».

Выставка вузов

Работа форума стартовала 4 июля в Физкультурно-спортивном комплексе с торжественного открытия выставки вузов Бурятии. Для посетителей, выпускников школ, их родителей работали представители приемных комиссий, которые консультировали по вопросам поступления в вуз, порядке и правилах оформления договоров на целевое обучение и многим другим.

На выставке вузы республики представили не только образовательные программы, но и продукцию научных и исследовательских подразделений, инновационные разработки, современные решения в области образования и науки.

Так, Бурятский государственный университет представил публике продукт под названием Novoskin, который позволяет эффективно заживлять раны. Препарат изготавливается из коллаген-ламининовой матрицы. Коллаген и ламинин способствуют восстановлению структуры в поврежденных областях, имитируя естественные процессы тканевого ремонта. Помимо этой разработки, которая уже активно используется для лечения пациентов, лаборатория инновационной фармацевтики БГУ представила и другую свою продукцию – мази, масляные экстракты, эфирные масла, гидролаты, бальзамы и фиточаи.

Интересной была и экспозиция ВСГУТУ. Помимо продукции из бифидобактерий, в том числе новинки – «Бифицинкума» - иммуномодулирующего и противовирусного средства, вуз привез на выставку и ювелирные украшения.

- Мы сотрудничаем в области производства ювелирных изделий с Монголией. Наша кафедра, которая действует на машиностроительном факультете, возрождает традиции в области чеканки, литья, создает украшения, которые могут стать украшением любого праздника, любой дамы. Налажено взаимодействие в области строительства - разрабатываем бетоны разных модификаций, бетон пользуется спросом не только у нас, но и в Монголии. Мы надеемся, что наша кооперация позволит создать новые идеи, новые открытия и новые формы сотрудничества, - говорит проректор по научной работе и инновациям ВСГУТУ Дмитрий Шалбуев.

Как рассказал первый и единственный космонавт Монголии, Герой Монголии, Герой СССР, генерал майор господин Жугдэрдэмидийн Гуррагча, ежегодно более 600 монгольских выпускников приезжают на обучение в вузы Сибири и Дальнего Востока.

- Здесь обучается огромное количество наших монгольских ребят. Выпускники, которые возвращаются в Монголию, вносят очень большой вклад в развитие страны. Мы придаем большое значение обучению наших молодых людей, они должны получить профессию, чтобы стать достойными гражданами Монголии. Уверен, что сегодня на этом важном мероприятии руководители вузов внесут значимый вклад в развитие нашего образования, - обратился к участникам форума г-н Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

Первый в мире Центр монгольского языка

В Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова состоялась двусторонняя встреча министра образования Монголии господина Пурэвсурэнгийна Наранбаяра и заместителя министра науки и высшего образования России Константина Могилевского. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве.

Также в БГУ состоялось торжественное открытие первого в мире Центра монгольского языка и культуры.

– Россия и Монголия подписали программу сотрудничества в области высшего образования. Эта программа в числе прочего предусматривает возможность для российских студентов изучать монгольский язык и учиться в Монголии, для монгольских студентов – изучать русский язык и учиться в России, – сказал заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский. – Для нас важно, чтобы и наши российские студенты, и студенты из других государств, которые учатся в России, а у нас уже 414 тысяч иностранных студентов, имели возможность учить монгольский язык, сдавать экзамены на соответствующий сертификат и при желании продолжать свое образование в Монголии. Мы, в свою очередь, будем помогать центру, подумаем о том, чтобы этот опыт тиражировать дальше и открыть в ряде других университетов такие же центры. Окажем все возможное содействие для того, чтобы история российско-монгольских отношений могла изучаться, популяризироваться, чтобы центр стал площадкой для взаимодействия ученых России и Монголии.

Центр монгольского языка и культуры, открывшийся в Улан-Удэ – единственный в мире иностранный сертифицированный центр подготовки к сдаче экзамена ТОMFL. Также там организуют курсы для подготовки к экзамену по монгольскому языку, будут проводить мероприятия, направленные на популяризацию языка и культуры Монголии. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что для республики очень почетно, что братский народ именно в нашем регионе открыл свой первый зарубежный языковой и культурный центр.

- Сотрудничество с Монголией у нас развиваются постоянно. У нас общая история— в этом году мы вместе праздновали 80 лет Победы. У нас общее настоящее и будущее. Образование и развитие науки – одни из самых важных областей взаимодействия между нашими странами. Для нас важно, что к нам съехались ректоры вузов России и Монголии. Мы сделаем все, чтобы это было на благо нашему государству, чтобы после этой встречи были практические результаты, - подчеркнул глава.

Ректор БГУ Алдар Дамдинов отметил, что «исторически это очень правильно, что такой центр открывается именно в БГУ, поскольку у нас давние братские отношения».

- Мы помним известных ученых, которые стояли у истоков монгольской словесности, например, Ринчин Бимбаев – бурят, который известен в Монголии тем, что внес большой вклад в развитие монгольской словесности, ряд других ученых, - сказал ректор вуза.

Министр образования Монголии господин Пурэвсурэнгийн Наранбаяр заверил, что Монгольский государственный университет, министерство образования Монголии в дальнейшем будут постоянно поддерживать Центр монгольского языка и культуры в БГУ.

– Мы будем направлять лучших монголоведов в этот центр. Его открытие является большим событием, которое открывает яркий свет в продвижении монгольского языка на этом континенте. И я думаю, что открывает большие возможности для студентов Евразии в изучении монгольского языка и культуры, - резюмировал Пурэвсурэнгийн Наранбаяр.

Полезное и своевременное мероприятие

Завершающим мероприятием первого дня форума стало пленарное заседание, которое прошло в ФСК. Ректоры российских и монгольских университетов, ученые, министры обсудили резолюцию форума. Одним из предложений от представителей вузов Бурятии стало создание международной ассоциации университетов двух стран. Министр образования Монголии Пурэвсурэнгийн Наранбаяр отметил, что Монголия готова к дальнейшему сотрудничеству и планирует принять второй форум ректоров.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что подобные инициативы будут способствовать развитию взаимоотношений России и Монголии в области науки и образования.

- Что касается нас, Бурятия может выступить координатором в этом вопросе. У нас сейчас строится кампус мирового уровня, который будет способен принимать учащихся не только со всей России, но и студентов из Монголии по многим востребованным направлениям, - отметил Алексей Цыденов.

Научный руководитель Института монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН, академик РАН Борис Ванданович Базаров во время своего доклада подчеркнул, что хорошо было бы усилить меры по привлечению студентов из Монголии в вузы Сибири и Дальнего Востока, поскольку в основном зарубежные абитуриенты ориентируются на вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

- Территориально вузы Монголии сконцентрированы в Улан-Баторе, там находится 90% всех вузов. Среди абитуриентов Монголии наиболее востребованы специальности в области здравоохранения, информационных технологий и программного обеспечения, а также силовых структур и правоохранительных органов. При этом для обучения молодежь выбирает вузы Южной Кореи, США, Японии, а Россия занимает заметно более низкую позицию, - сообщил академик.

Участники форума отметили пользу такого мероприятия для Росси и Монголии.

Директор Института ЛаПлаз МИФИ Андрей Кузнецов отметил, что для него участие в форуме принесло много нового.

- Мы думали, что Монголия далеко и не для нас, но все меняется, и Монголия стала нашим партнером в сфере образования в том числе. В нашем вузе обучается несколько студентов из этого государства, - отметил он.

Проректор по образовательной деятельности Владимирского государственного университета Алексей Панфилов уверен, что форум - важная коммуникационная площадка для того, чтобы перезагрузить связи, которые были между нашими странами с прошлого века: «Сегодня важно наладить более эффективные связи, чтобы реализовать образовательный потенциал, технологический суверенитет каждой из стран и совместно двигаться дальше».

Представитель университета им. Плеханова рассказал, что с Монголией вуз связывают давние отношения. Еще 95 лет назад состоялся первый набор студентов из Монголии в тогда еще Московский институт народного хозяйства. В 1999 году открылся филиал университета в Монголии.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский подчеркнул, что итогом I Международного форума ректоров станет наращивание возможностей для совместных образовательных программ.

- Студенты часть времени будут учиться в Монголии, часть времени - в России, в наших университетах. Мы будем наращивать возможности изучения русского языка в Монголии и монгольского в России. Мы вместе с нашими монгольскими друзьями очень заинтересованы в том, чтобы наши университеты работали бы друг с другом, как можно активнее взаимодействовали, как можно теснее в интересах молодежи в нашей страны, - сказал Константин Могилевский.





Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии