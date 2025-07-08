В Бурятии ограничат движение на региональной автодороге

В связи с проведением II Летнего Кубка по лыжероллерам и кроссу, 8 августа в Бурятии перекроют движение на дороге. С 9 до 10 часов утра под ограничение попадет участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан с 249 по 262 км, уточнили в «Бурятрегионавтодор».

В ведомстве также напомнили, что 9 августа на другом участке дороги (км 216 - км 227) движение также будет временно ограничено с 8:00 до 15:00 ч. В этот день в Бурятии пройдет IV легкоатлетический марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской.

Фото: loon.site