Общество 08.07.2025 в 16:36
В Бурятии ограничат движение на региональной автодороге
Оно затронет всего два дня
Текст: Елена Кокорина
В связи с проведением II Летнего Кубка по лыжероллерам и кроссу, 8 августа в Бурятии перекроют движение на дороге. С 9 до 10 часов утра под ограничение попадет участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан с 249 по 262 км, уточнили в «Бурятрегионавтодор».
В ведомстве также напомнили, что 9 августа на другом участке дороги (км 216 - км 227) движение также будет временно ограничено с 8:00 до 15:00 ч. В этот день в Бурятии пройдет IV легкоатлетический марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской.
Фото: loon.site