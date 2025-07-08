В Улан-Удэ наградили 394 медалиста

— Дорогие выпускники, уважаемые педагоги, родители, я от всего сердца поздравляю вас с медалями. Сегодня вы получаете заслуженные награды. Путь у вас был непростой, но с первых дней с вами были родители, учителя, которые раскрывали ваш талант, помогали вам, поддерживали, самое главное, верили в вас. 11 лет вы учились, а сегодня школьный марафон закончен. За эти годы вы не просто учились, вы трудились, работали, показывали свой характер, целеустремленность, желание добиться цели. Вы показали себя бойцами. Вы можете преодолевать любые препятствия. И знайте, Родина вас поддерживает. Бурятия и Улан-Удэ вас ждут. Набирайтесь новых знаний, набирайтесь опыта и возвращайтесь в родной город. Желаю всем вам успехов и счастья! — поздравил медалистов мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.











- Я очень счастлива, что на протяжении двух лет я занималась, готовилась к экзаменам, очень волновалась, что не смогу набрать больше 70 баллов, но всё получилось, и прямо отлегло, вся семья гордится мной. Я хочу в медицинский, сдавала биологию и химию, - поделилась своими планами выпускница школы №63 Сойжина.











В числе медалистов 11 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по одному предмету, среди них четверо — выпускники гимназии №14, трое из ФМШ №56, а также по одному выпускнику школ №35, 49, 32 и 59. А выпускница физико-математической школы №56 набрала по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и химии.











По итогам 2025 года лидерами по числу медалистов стали школа №35 (26 выпускников), лингвистическая гимназия №3 (25 выпускников), школа №49 (24 медалиста) и гимназия №33 (23 выпускника).







Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения выпускников школ медалями «За особые успехи в учении». 223 золотых и 172 серебряных медалиста получили заслуженные награды и поздравления от первых лиц республики. В церемонии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие официальные лица. Само мероприятие впервые прошло на Мемориале Победы.В этом году школы Улан-Удэ выпустили 2847 школьников — это на 184 больше, чем в прошлом.— Это впечатляющее достижение, которое говорит не только о знаниях, но и о целеустремленности и огромной работе, проделанной за годы учебы выпускницей школы, — отметила председатель Комитета по образованию мэрии Анна Батурина.