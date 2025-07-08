В селе Оронгой Ивогинского района модернизируют библиотеку

В селе Оронгой Иволгинского района модернизируют библиотеку. Там проводят капитальный ремонт на сумму 8 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

- Сегодня на объекте проведены работы по капитальному и текущему ремонту помещений. Организована доступная среда, созданы условия для обслуживания лиц с ОВЗ. В библиотеку поступают новые книги, мебель, компьютерная техника, интерактивное, игровое и развивающее оборудование, настольные и развивающие игры и т.д. – сообщили в министерстве культуры Бурятии.

В качестве концепции модернизации Оронгойской библиотеки взята идея «Книжной медитации «нОм», основанной на воплощении буддийского принципа понимания человеком мира через самопознание.









В библиотеке запланированы занятия по старомонгольской письменности, цикл мероприятий по арт-терапии. Большое внимание будет уделено семейному чтению и изучению родного края. Пространство включает в себя три зоны: зал «Книжное море» для детей и подростков, взрослая зона «Книжное равновесие» и общественное пространство «Книжное движение» для проведения мероприятий разного формата.

- Ремонт и модернизация нашей библиотеки - это шаг навстречу будущему, где современные технологии и классические ценности идут рука об руку. Мы стремимся создать пространство, которое будет отвечать потребностям наших читателей, предоставляя им доступ к самым актуальным ресурсам и создавая условия для творчества и самореализации. Мы хотим, чтобы каждый посетитель чувствовал себя здесь как дома, и мог находить вдохновение в книгах и общении. Впереди у нас много планов, и я уверена, что благодаря модернизации наша библиотека станет ещё более востребованной и любимой всеми жителями нашего села, - рассказывает заведующая библиотекой Ольга Клюева.

Фото: правительство Бурятии