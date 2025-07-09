В Бурятии нечистоты плывут в Байкал

- Мы находимся в устье реки, по правую сторону, в 700 метрах - Байкал. Напоминаю, что это центральная экологическая зона. Здесь находится труба, смотрите, пошли характерные волны, когда идет слив, и ощущается запах канализации, - комментирует на видео Максим Ананин.











В Байкал впадает около 350 рек. Самыми полноводными из них являются Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Селенга и Снежная. Но какие воды на постоянной основе несут эти реки в самый большой пресноводный резервуар? Неравнодушные жители села Выдрино прислали нам видеоматериал, где показано дно устья реки Снежной. Зрелище не из приятных - повсюду жуткий зеленый налет. Помимо этой записи в нашу редакцию отправили кадры годичной давности. На тот момент поднятые со дна камни еще не покрыты илом. Что же могло произойти за это время, что привело к таким загрязнениям? Об этом расскажет «Номер один».Дайвер-любитель родом из с. Выдрино продемонстрировал в своем девятиминутном ролике подводный мир реки Снежной. Изначально смысл видеозаписи был в том, чтобы показать красоту местной природы с непривычного ракурса, но по мере съемки он наткнулся на экологическую катастрофу.- Все мы знаем нашу реку Снежную, которая впадает в Байкал. Мы находимся со стороны Бурятии, раньше часто тут купались, сплавлялись. Я вам сейчас покажу отличные виды, - именно такими словами начинается видео дайвера.Вооружившись специальной камерой и экипировкой для подводного плавания, мужчина ныряет в водоем, проплывает под мостом и показывает подводные пейзажи. Однако чуть позже он оказывается в местности Старый Рейд, которая появилась искусственным образом.- Здесь раньше стояли гаражи. Это прямой выход в озеро. За дамбой - сама река. Она обсыпана землей, скорее всего, тут будет строительство, - комментирует параллельно дайвер-любитель.При монтаже он добавил в свой видеоролик кадры с изображением дна реки годичной давности, чтобы можно было сравнить до и после.- Видео снято в июне 2024 года. Обратите внимание, какие чистые камни, тут еще встречаются рыбки, - говорит автор ролика. - А это видео, записанное 7 июня 2025 года. Смотрите сами. Все камни в налете, сколько я могу доплыть, такая картина повсюду. Если около старой дамбы налета меньше, то ближе к устью, соответственно, наоборот. Я не знаю, что это, спирогира или какие-то другие водоросли.Недавно в эту же местность отправился на разведку представитель от Народного фронта Максим Ананин. Он обнаружил в устье реки Снежной (приток озера Байкал, вблизи ул. Рабочая. - Прим. ред.) трубу для сброса и слива стоков с очистных сооружений.Мужчина подтвердил многочисленные отложения зеленого цвета на камнях в реке с маслянистой текстурой. В том числе он обнаружил и зафиксировал факт отсыпки дороги в сторону берега Байкала золошлаковыми отходами, что противоречит правилам природоохранного законодательства центральной экологической зоны.- Из-за этого вред наносится не только водной системе и обитателям подводного мира, их биоразнообразию, но и здоровью людей. Пыль от шлаков оседает на легких человека, - объясняет Ананин.Поговорив с жителями Выдрино, представитель Народного фронта выяснил, что ранее река Снежная была местом подъема на нерест байкальских эндемиков, таких как ленок, хариус, таймень. Однако в последнее время нерест этих видов рыб прекратился, из-за чего рыбалка в Снежной канула в Лету.По предположению местного жителя, депутата муниципального Совета Дмитрия Королькова, очистные сооружения, введенные по президентской программе, вовсе не работают, и неочищенные отходы благополучно сливаются по трубе прямиком в Байкал.- В нашем селе по программе ТОР (территория опережающего развития - особая экономическая зона, созданная для стимулирования инвестиций и ускорения экономического роста. - Прим. ред.) собираются построить гостиничный кластер и прочее. А куда они собираются сливать отходы? Хотят сделать из Байкала технический водоем? На мой взгляд, инфраструктуры на обслуживание того, что хотят построить, просто нет. И вообще у нас в селе экологическая катастрофа - помимо проблемы с очистными сооружениями весь прибрежный лес завален мусором, - рассказывает Дмитрий Корольков.Наше издание обратилось с вопросами в научные круги, чтобы выявить хотя бы предположительную причину загрязнения водоема.- Предполагаемой причиной загрязнения устья реки Снежной, возможно, являются недостаточно очищенные стоки коммунальных очистных сооружений с. Выдрино, которые содержат в своем составе значительное количество биогенных веществ, таких как азот и фосфор, что создает благоприятные условия для размножения различных видов водорослей, - ответил нам директор БИП СО РАН академик РАН Ендон Гармаев.К другим условиям, способствующим росту численности водорослей, относится увеличение температуры воды, вызванное прогреванием мелководного участка устья реки Снежной.- Ради более подробного установления причины загрязнения требуются гидрохимические и микробиологические исследования воды, - резюмирует Ендон Гармаев.Для определения предварительного видового разнообразия и численности обнаруженных на камнях микроорганизмов мы обратились к заведующей ИОЭБ СО РАН, старшему научному сотруднику, кандидату биологических наук Дариме Бархутовой.- Опираясь на видеоматериал, можно предположить, что основу зеленых обрастаний составляют зеленые водоросли, которые относятся к высшим водорослям, а не к микроорганизмам. Эти водоросли являются обычными обитателями водоемов. Их рост зависит от множества факторов, таких как освещение, температура, наличие питательных веществ и других, - говорит Дарима Бархутова.По ее словам, избыточный рост водорослей может привести к цветению стоячих водоемов, что влечет уменьшение уровня кислорода, гибель рыбы и выделение токсинов.- Однако в данном случае водоем является проточным, и увеличение биомассы водорослей может быть вариацией нормальных межгодовых различий и не представляет возможной опасности для водоема. Точное определение численности и видового разнообразия обрастаний возможно только после отбора проб и изучения в лабораторных условиях, - добавляет кандидат биологических наук.Напомним, строительство очистных сооружений, введенных в эксплуатацию 15 ноября 2022 года, осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 гг.». Мощность данного объекта всего 300 куб. м/сутки. Для сравнения: мощность старых очистных сооружений составляла 2500 куб. м/сутки.По предположению местных жителей, помимо того, что сооружение обслуживает весь поселок Выдрино, сюда привозят отходы из Танхоя и с Теплых озер. Об итоговых объемах сброса можно только догадываться.- По данным Росприроднадзора, в ходе проверки в октябре 2024 года установлено, что эксплуатируемые очистные сооружения находились в неисправном состоянии, а именно блок механической очистки не работал, в приемном резервуаре-усреднители лопасти для смешения были в неисправном состоянии, в блоке биологической очистки осадок от первичных отстойников не удаляется; дегидратор для обезвоживания осадка не эксплуатируется. В таком состоянии эти очистные находятся два года, - констатировала ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева.Стоит отметить, что на наш запрос по эксплуатации очистных сооружений в Кабанском районе Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура прислала достаточно важный ответ. Оказывается, в настоящее время на рассмотрении суда находится иск восточно-байкальского межрайонного природоохранного прокурора к ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» и ООО «Бурятпроектреставрация» о возложении обязанности по достижению нормативных показателей качества очистки вод.По материалам природоохранной прокуратуры от 28 января 2025 года СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.Ранее по указанным фактам природоохранной прокуратурой принимались меры реагирования к органам государственной власти и местного самоуправления. О сложившейся ситуации информировалось правительство региона. Вопрос находится под контролем природоохранной прокуратуры.«Номер один» уже публиковал материал, в котором ставил под сомнение целесообразность занижения стоимости проекта. Дело в том, что проект по очистным сооружениям оценивался в сумму 100 млн рублей, но на момент торгов один из участников уронил цену до 84 млн рублей, и его выиграла компания, не имевшая соответствующего опыта работы. В итоге было закуплено дешевое оборудование у малоизвестного производителя. Соответственно, когда объект сдали в эксплуатацию, он быстро пришел в негодность.Скандальные очистные в Выдрино должны были стать успешным примером для улучшения экологии Бурятии, но в итоге все происходит наоборот. Как показывает практика, когда на кону большие деньги, людям становится не до природы.Очистные сооружения в селе важны не только для нашей страны, но и для всей планеты. Сброс неочищенных стоков в Байкал вызывает серьезную тревогу на международном уровне. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО уже потребовал от России доказательства, что угрозы для озера будут устранены. Если этого не произойдет, то нашу жемчужину могут включить в список «Наследие в опасности», а это большой удар по репутации страны как ответственного участника экологической политики.