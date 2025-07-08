В селе Ошурково Иволгинского района приступили к укладке асфальта

В селе Ошурково Иволгинского района продолжается капитальный ремонт дорог на двух улицах.

На улице Школьная приступили к устройству асфальтобетонного покрытия на тротуарах и съездах к домам.

Улицу Центральную подготовили под укладку асфальта. Большое внимание при ремонте уделяется созданию доступной среды для маломобильных граждан.

Для удобства и безопасности пешеходов там обустроят тротуары, пешеходные переходы, установят уличное освещение. Кроме того, предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных граждан.

- При обустройстве тротуаров, съездов особо контролируется высота бортового камня, а именно – его занижение в местах подходов к пешеходным переходам. Также у переходов устроят тактильную плитку, - рассказали в дорожной службе МАУ «Иволга».

Ремонт улиц планируется завершить к октябрю 2025 года.

Фото: минтранс Бурятии