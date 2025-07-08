ГКУ «Бурятрегионавтодор» возглавит новый руководитель

Приказ о его назначении Игоря Петрова руководителем «Бурятрегионавтодора» 7 июля 2025 года подписал ВРИО министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Владимир Кружихин.

Игорь Федорович Петров родился в 1970 году в с. Мухоршибирь Республики Бурятия. В 1992 году окончил Иркутский политехнический институт (ИрНИТУ) по специальности строительство автомобильных дорог и аэродромов.

Трудовой путь начал в 1993 году мастером в Мухоршибирском ДРСУ (Бурятавтодор). Затем около 13 лет работал в УГИБДД МВД по Республике Бурятия. С 2008 года работает в ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (Бурятрегионавтодор).

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»