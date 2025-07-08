Общество 08.07.2025 в 17:31

ГКУ «Бурятрегионавтодор» возглавит новый руководитель

Управлять ведомством теперь будет Игорь Петров
A- A+
Текст: Елена Кокорина
ГКУ «Бурятрегионавтодор» возглавит новый руководитель

Приказ о его назначении Игоря Петрова руководителем «Бурятрегионавтодора» 7 июля 2025 года подписал ВРИО министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Владимир Кружихин.

Игорь Федорович Петров родился в 1970 году в с. Мухоршибирь Республики Бурятия. В 1992 году окончил Иркутский политехнический институт (ИрНИТУ) по специальности строительство автомобильных дорог и аэродромов.

Трудовой путь начал в 1993 году мастером в Мухоршибирском ДРСУ (Бурятавтодор). Затем около 13 лет работал в УГИБДД МВД по Республике Бурятия. С 2008 года работает в ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (Бурятрегионавтодор).

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»

 

Теги
назначение

Все новости

В Бурятии пожар на подстанции лишил света несколько сел
08.07.2025 в 17:56
Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека
08.07.2025 в 17:42
ГКУ «Бурятрегионавтодор» возглавит новый руководитель
08.07.2025 в 17:31
В селе Ошурково Иволгинского района приступили к укладке асфальта
08.07.2025 в 17:28
Дорогую находку жительницы Улан-Удэ переквалифицировали в кражу
08.07.2025 в 17:12
В селе Оронгой Ивогинского района модернизируют библиотеку
08.07.2025 в 17:12
В Бурятии дрон помог оперативно потушить пожар
08.07.2025 в 17:07
В Улан-Удэ наградили 394 медалиста
08.07.2025 в 16:42
В Бурятии для ветеранов СВО провели День наставника
08.07.2025 в 16:40
В Бурятии ограничат движение на региональной автодороге
08.07.2025 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека
Исследование провел популярный портал «Авито»
08.07.2025 в 17:42
В селе Ошурково Иволгинского района приступили к укладке асфальта
Там также обустроят тротуары, пешеходные переходы и сделают уличное освещение
08.07.2025 в 17:28
Дорогую находку жительницы Улан-Удэ переквалифицировали в кражу
Найденный телефон женщина опрометчиво оставила себе
08.07.2025 в 17:12
В селе Оронгой Ивогинского района модернизируют библиотеку
На это было выделено 8 миллионов рублей
08.07.2025 в 17:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru