Общество 08.07.2025 в 17:42

Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека

Исследование провел популярный портал «Авито»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека

Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека. Исследование провели эксперты «Авито Работы» и «Авито Путешествий». Согласно исследованию, 49% трудоустроенных россиян точно или скорее всего поедут в отпуск летом, либо уже это сделали.

- Большинство выберут внутреннее направление и будут отдыхать на природе (29%) или на пляже (28%). А основными местами проживания большинство респондентов назвали отели (30%), гостевые дома и частный сектор (25%), а также посуточные квартиры и апартаменты (23%), - сказали эксперты.

По результатам опроса «Авито Работы» и «Авито Путешествий», точно спланировали отпуск этим летом 26% опрошенных, ещё 17% хотят поехать, но пока не определились с конкретным направлением. Точно не поедут в отпуск летом 21% опрошенных, а 6% уже воспользовались такой возможностью в июне

В среднем опрошенные россияне планируют отправиться в отпуск немногим более, чем на 2 недели, около 15 дней: 43% рассчитывают отдохнуть от 8 до 14 дней, 18% — более 21 дня, 17% — от 15 до 21 дня, 16% — от 4 до 7 дней, 4% — до трех дней, а 6% пока точно не решили.

На длинный отпуск в большей степени рассчитывают опрошенные старше 65 лет (26%) и от 55 до 64 лет (22%), на короткий — моложе 24 лет (9%) и от 25 до 34 лет (6%).

Что касается трат, то в среднем респонденты ориентируются на сумму в 71 тысячу рублей с человека.

Больше всех на отпуск закладывают топ-менеджеры (99 тысяч рублей на человека), в топ-5 также вошли специалисты правовой сферы (92 тысячи рублей), ИТ-специалисты (82 тысячи рублей), дизайнеры и проектировщики (80 тысяч рублей), старший медперсонал (78 тысяч рублей).

 

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии пожар на подстанции лишил света несколько сел
08.07.2025 в 17:56
Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека
08.07.2025 в 17:42
ГКУ «Бурятрегионавтодор» возглавит новый руководитель
08.07.2025 в 17:31
В селе Ошурково Иволгинского района приступили к укладке асфальта
08.07.2025 в 17:28
Дорогую находку жительницы Улан-Удэ переквалифицировали в кражу
08.07.2025 в 17:12
В селе Оронгой Ивогинского района модернизируют библиотеку
08.07.2025 в 17:12
В Бурятии дрон помог оперативно потушить пожар
08.07.2025 в 17:07
В Улан-Удэ наградили 394 медалиста
08.07.2025 в 16:42
В Бурятии для ветеранов СВО провели День наставника
08.07.2025 в 16:40
В Бурятии ограничат движение на региональной автодороге
08.07.2025 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
ГКУ «Бурятрегионавтодор» возглавит новый руководитель
Управлять ведомством теперь будет Игорь Петров
08.07.2025 в 17:31
В селе Ошурково Иволгинского района приступили к укладке асфальта
Там также обустроят тротуары, пешеходные переходы и сделают уличное освещение
08.07.2025 в 17:28
Дорогую находку жительницы Улан-Удэ переквалифицировали в кражу
Найденный телефон женщина опрометчиво оставила себе
08.07.2025 в 17:12
В селе Оронгой Ивогинского района модернизируют библиотеку
На это было выделено 8 миллионов рублей
08.07.2025 в 17:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru