Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека. Исследование провели эксперты «Авито Работы» и «Авито Путешествий». Согласно исследованию, 49% трудоустроенных россиян точно или скорее всего поедут в отпуск летом, либо уже это сделали.

- Большинство выберут внутреннее направление и будут отдыхать на природе (29%) или на пляже (28%). А основными местами проживания большинство респондентов назвали отели (30%), гостевые дома и частный сектор (25%), а также посуточные квартиры и апартаменты (23%), - сказали эксперты.

По результатам опроса «Авито Работы» и «Авито Путешествий», точно спланировали отпуск этим летом 26% опрошенных, ещё 17% хотят поехать, но пока не определились с конкретным направлением. Точно не поедут в отпуск летом 21% опрошенных, а 6% уже воспользовались такой возможностью в июне

В среднем опрошенные россияне планируют отправиться в отпуск немногим более, чем на 2 недели, около 15 дней: 43% рассчитывают отдохнуть от 8 до 14 дней, 18% — более 21 дня, 17% — от 15 до 21 дня, 16% — от 4 до 7 дней, 4% — до трех дней, а 6% пока точно не решили.

На длинный отпуск в большей степени рассчитывают опрошенные старше 65 лет (26%) и от 55 до 64 лет (22%), на короткий — моложе 24 лет (9%) и от 25 до 34 лет (6%).

Что касается трат, то в среднем респонденты ориентируются на сумму в 71 тысячу рублей с человека.

Больше всех на отпуск закладывают топ-менеджеры (99 тысяч рублей на человека), в топ-5 также вошли специалисты правовой сферы (92 тысячи рублей), ИТ-специалисты (82 тысячи рублей), дизайнеры и проектировщики (80 тысяч рублей), старший медперсонал (78 тысяч рублей).

Фото: loon.site