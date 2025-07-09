Общество 09.07.2025 в 09:00

Медведи вместо котов

Бороться со стереотипами тяжело. Особенно если некоторые из них – правда
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Текст: Номер один
Медведи вместо котов

У нас, например, медведь на дороге не приводит водителей в ужас, а, наоборот, умиляет и вызывает желание накормить и погладить. 

Косолапого красавца прикормили автомобилисты у поселка Танхой. Прикормили не собственной плотью, как многие могли бы подумать, а вкусняшками. Хозяин тайги, которому полюбились угощения, стал все чаще выходить в поисках легкой добычи. Но, как говорится, жадность бурого сгубила – его прогнали обратно в лес сотрудники Бурприроднадзора. И попросили автомобилистов не гладить и не кормить хищников.

«Прикармливая диких животных, вы оказываете им медвежью услугу. Зверь будет приучен к человеку и легкому поиску пищи, что приведет к его гибели в будущем. При встрече с медведем на дороге не следует останавливаться, подходить поближе, гладить или кормить его, - отмечает государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.

Ну как тут не вспомнить про стереотипы про Россию и медведей? Если в других странах говорят: остерегайтесь медведей, то у нас уговаривают не гладить опасных хищников и не кормить вкусняшками. А как не гладить, если они такие милашки?! Да, может откусить руку и голову, но зато посмотри, какой пушистик!

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