Супруги из Бурятии перевели мошенникам около 8 млн накоплений

За сутки в Бурятии зарегистрировано 15 мошеннических преступлений, благодаря которым местные жители лишились почти 11 млн рублей. Самые большие потери пали на плечи супругов из Северобайкальска, потерявших около 8 миллионов накоплений.

Все началось по классике – женщине позвонили с Энергосбыта с предложением замены счетчиков и требованием сообщить код из смс. Не раздумывая, женщина продиктовала цифры.

- В тот же день с потерпевшей связалась сотрудница МФЦ, сказав о подозрительной активности на Госуслугах и переключила звонок на лже-представителей Росфинмониторинга. Он, в свою очередь, сообщил, что на ее счету имеются накопления в размере 5 миллионов 909 тысяч рублей и если она будет выполнять все, что он скажет, то сохранит сбережения. Позже к разговору подключился сотрудник ФСБ, - рассказывают в полиции республики.

По их указанию женщина скачала приложение, имитирующее интерфейс банка, через которое перевела все свои деньги на указанные мошенниками реквизиты. Но позже мошенники переключились на накопления ее супруга.

- 7 июля ей посоветовали рассказать всё супругу и перевести его накопления в сумме 1 миллион 930 тысяч рублей на «безопасный счет». Преступник предоставили фотографию доверенности, где было указано всё зарегистрированное имущество, сказав, что вся эта информация имеется у мошенников, и он вместе с «правоохранителем» блокировали противоправные действия, не дав мошенникам переписать имущество. Для подтверждения своих слов он повторно показал «безопасный счет», на котором якобы, хранились ее накопления. Следуя указаниям афериста, супруги перевели деньги через банковское приложение, - добавили в МВД.

Фото: Номер один