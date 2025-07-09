К тушению лесных пожаров в Бурятии подключили почти 100 единиц техники

По оперативным данным, утром 9 июля в Бурятии действуют 23 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском и Хоринском районах. Их общая площадь составляет около 7,5 тысяч гектаров.

На тушении работают 651 человек. Задействовано 94 единицы техники.

- За прошедшие сутки в республике обнаружено пять новых лесных пожаров в Бичурском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском и Хоринском районах. Возгорания спровоцированы сухими грозами. Ликвидировано 5 очагов на площади 2 613 га. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: loon.site