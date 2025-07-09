В Бурятии бизнесмена оштрафовали за таджика

В Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя административный штраф за незаконное использование труда мигранта.Как рассказали в УФССП по РБ, в магазине бизнесмена в Еравнинском районе полицейские в ходе проверки поступившего сообщения выявили гражданина Таджикистана. Он трудился в качестве продавца-кассира, не имея разрешения на работу либо патента.За данное нарушение суд привлек предпринимателя к административной ответственности и оштрафовал на 125 тысяч рублей. После возбуждения исполнительного производства и ареста банковских счетов бизнесмен полностью погасил штраф.