Общество 09.07.2025 в 10:03

В Улан-Удэ чистят от песка ливневые канализации

Работы выполняются ежедневно и будут завершены к концу недели
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ чистят от песка ливневые канализации

В Улан-Удэ чистят от песка ливневые канализации. Работы выполняются ежедневно и будут завершены к концу недели.

- Специалисты Комбината по благоустройству города работают на улице Жердева, где проводится очистка крупного ливнеприёмного отстойника объемом свыше 60 кубических метров, - сообщили в администрации города.

Основная задача — это удаление накопившегося песка, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод дождевых вод в период сильных осадков.

Работы выполняются ежедневно и будут завершены к концу текущей недели.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ

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