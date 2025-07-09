Общество 09.07.2025 в 10:03
В Улан-Удэ чистят от песка ливневые канализации
Работы выполняются ежедневно и будут завершены к концу недели
В Улан-Удэ чистят от песка ливневые канализации. Работы выполняются ежедневно и будут завершены к концу недели.
- Специалисты Комбината по благоустройству города работают на улице Жердева, где проводится очистка крупного ливнеприёмного отстойника объемом свыше 60 кубических метров, - сообщили в администрации города.
Основная задача — это удаление накопившегося песка, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод дождевых вод в период сильных осадков.
Работы выполняются ежедневно и будут завершены к концу текущей недели.
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ